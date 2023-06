Newcastle United a offert 50 millions d’euros pour « le prochain Andrea Pirlo »: rapport

Newcastle United pourrait être sur le point d’amener « la nouvelle Andrea Pirlo » à Tyneside, alors que la révolution d’Eddie Howe se poursuit.

Les Magpies ont connu une ascension rapide au cours des 12 derniers mois, se qualifiant confortablement pour la Ligue des champions la saison dernière. Maintenant, ils sont en mesure de se renforcer dans l’ensemble de l’équipe et de s’imposer comme des habitués à ce niveau.

Curieusement, le milieu de terrain défensif semble être un domaine que le Toon aimerait améliorer – malgré le fait que Bruno Guimaraes soit un n ° 6 de classe mondiale, Howe voulant déplacer son attaquant brésilien sur le côté.

Le milieu de terrain de Newcastle Bruno Guimaraes pourrait jouer un rôle plus offensif (Crédit image : Stu Forster/Getty Images)

Selon James Horncastle de l’AthlétismeNewcastle United a offert 50 millions d’euros pour la star de l’AC Milan, Sandro Tonali.

Tonali a souvent été comparé dans sa jeune carrière à Andrea Pirlo. La paire a commencé à Brescia et a été saluée pour son style de milieu de terrain élégant – bien que Tonali soit un joueur légèrement différent du légendaire regista.

« L’athlétisme a rapporté que Newcastle espère recruter deux milieux de terrain cet été – une option défensive et une option plus polyvalente – avec un attaquant large, un défenseur central et un arrière latéral également recherchés », ajoute le rapport.

Chelsea serait également intéressé par Tonali. Le contrat du milieu de terrain ne se termine cependant qu’en 2027.

Sandro Tonali est sur la liste pour Newcastle (Crédit image : Pier Marco Tacca/AC Milan via Getty Images)

Newcastle s’est également intéressé à James Maddison en tant qu’option plus offensive dans le trio du milieu de terrain.

Tonali est valorisé 50 M€ par Marché des transferts.

