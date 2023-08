Newcastle United 1-2 Liverpool (27 août 2023) Analyse du match

Darwin Nunez est sorti du banc pour marquer deux fois alors que Liverpool a remporté une victoire sensationnelle 2-1 en Premier League contre Newcastle United dimanche alors que les Reds rebondissaient après un carton rouge consécutif en première mi-temps pour le capitaine Virgil van Dijk.

Après avoir écopé d’un carton jaune précoce, Trent Alexander-Arnold a offert à Newcastle le premier match à la 25e minute lorsqu’il a mal contrôlé le ballon, permettant à Anthony Gordon de courir dessus et de le faire passer devant Alisson Becker.

Van Dijk a été expulsé un peu plus de deux minutes plus tard, l’arbitre John Brooks lui montrant un carton rouge direct pour une faute sur Alexander Isak à l’entrée de la surface, et Newcastle semblait prêt à mettre fin à une série de 13 matchs de Premier League contre Liverpool sans victoire. .

L’équipe locale a dominé la possession, mais elle n’a pas réussi à tuer le match, et à la 81e minute, Nunez les a ramenés à égalité avant de marquer une seconde presque identique dans le temps additionnel pour arracher les trois points.