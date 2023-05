Newcastle Thrash Brighton 4-1 à domicile, proche de la place en Ligue des champions

Callum Wilson a marqué en fin de match, puis a inscrit un autre but alors que Newcastle s’imposait 4-1 à domicile contre Brighton jeudi pour se rapprocher de la qualification en Ligue des champions.

Les compétences de balle morte de Kieran Trippier ont ouvert la voie à Newcastle pour mener 2-0 avant la mi-temps à St James ‘Park, ses centres menant à un but contre son camp de Deniz Undav et à un but de la tête de Dan Burn.

Undav, cependant, a retiré un but pour Brighton au début de la seconde période.

Mais avec les Seagulls poussant pour égaliser, Wilson a marqué sur la contre-attaque à une minute du temps plein avant de mettre en place Bruno Guimaraes alors que les Magpies faisaient 4-1.

La victoire a laissé Newcastle troisième du classement de la Premier League et n’a eu besoin que d’une victoire sur ses deux derniers matches de championnat cette saison, à domicile contre Leicester lundi et à Chelsea, pour s’assurer une place parmi l’élite européenne.

Et ils seront assurés de se classer parmi les quatre premiers sans avoir à taper dans un ballon si Liverpool perd contre Aston Villa samedi.

Brighton est resté sixième malgré cette défaite et toujours en lice pour le football de la Ligue Europa la saison prochaine.

– ‘Proche mais si loin’ –

« Je pense que nous avons été excellents en première mi-temps », a déclaré le manager de Newcastle, Eddie Howe, à la BBC.

« Une très bonne performance, probablement en nous donnant des coups de pied, nous n’avons pas pris certains risques. »

Quant à la perspective du football en Ligue des champions, il a ajouté : « Ouais (nous sommes proches), mais c’est encore si loin. Nous en profiterons ce soir, mais nous nous concentrerons ensuite sur Leicester.

« Je pense que nous étions simplement satisfaits de la performance de ce soir, pour battre un côté de leur qualité. Nous ne regardons pas trop loin. »

Howe a aligné le même onze de départ que lors du match nul 2-2 du week-end dernier à Leeds avec le duo blessé Sean Longstaff et Jacob Murphy à nouveau absents de l’équipe.

En revanche, le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, a apporté quatre changements à l’équipe qui s’est épuisée pour la superbe victoire 3-0 de dimanche à Arsenal avec Jan Paul van Hecke, Facundo Buonanotte, Undav et Danny Welbeck remplaçant Levi Colwill, Alexis Mac Allister, Julio Enciso et Evan Ferguson respectivement.

La domination précoce de Newcastle a été récompensée à la 23e minute quand Undav a jeté un coup d’œil dans son propre filet en essayant de dégager l’excellent corner de Trippier.

Et le côté nord-est a doublé son avance dans le temps d’arrêt de la première mi-temps lorsque Burn s’est élevé au-dessus de la défense de Brighton pour se diriger sur un coup franc de Trippier.

Newcastle, soutenu par l’Arabie saoudite, a eu une chance de mettre le résultat hors de doute cinq minutes après la pause, mais le tir de Miguel Almiron à bout portant a été superbement arrêté par Jason Steele.

À peine une minute plus tard, le côté sud de Brighton a riposté quand Undav a couru sur le ballon traversant de Billy Gilmour avant de battre le gardien anglais Nick Pope.

Newcastle, cependant, a eu le dernier mot avec le 18e but de Wilson en championnat cette saison, le plus par un joueur de Newcastle depuis 2003/04 quand Alan Shearer a marqué 22 buts, couronnant une contre-attaque rapide à la 89e minute.

Wilson est ensuite devenu fournisseur dans les arrêts de jeu, donnant généreusement le ballon à Bruno pour déclencher de joyeuses célébrations parmi les fidèles de Newcastle.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)