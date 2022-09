L’ancien gardien de Liverpool, Loris Karius, a signé avec Newcastle. Photo par Lewis Storey/Getty Images

Newcastle United a signé avec le gardien de but Loris Karius un contrat à court terme jusqu’en janvier avec une option pour prolonger l’accord jusqu’à la fin de la saison, a annoncé lundi le club de Premier League.

Le joueur de 29 ans a été signé en remplacement de Karl Darlow, qui est absent en raison d’une blessure à la cheville.

“Nous sommes ravis d’ajouter Loris à notre groupe de gardiens de but. C’est un très bon gardien de but avec une expérience en Premier League et en Europe et il fournira de la compétition et du soutien pendant une partie importante de la saison”, a déclaré le manager Eddie Howe.

Karius était sans club après que l’Allemand, qui était fautif pour deux buts lorsque Liverpool a perdu la finale de la Ligue des champions 2018 contre le Real Madrid, a été libéré par l’équipe d’Anfield à la fin de la saison.

“Je suis excité. C’est une bonne opportunité pour moi et un grand projet auquel participer. Il ne m’a pas fallu longtemps pour prendre une décision”, a déclaré Karius.

Newcastle est 11e au classement et affrontera Bournemouth samedi.