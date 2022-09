Newcastle a signé un contrat à court terme avec l’ancien gardien de Liverpool Loris Karius pour remplacer Nick Pope après une blessure à son compatriote Karl Darlow.

L’Allemand, agent libre après son départ de Liverpool en juin, a conclu un accord jusqu’en janvier avec une option pour prolonger son séjour jusqu’à la fin de la saison.

L’arrivée du joueur de 29 ans fait suite à une blessure à la cheville subie par Darlow à l’entraînement.

“Nous sommes ravis d’ajouter Loris à notre groupe de gardiens”, a déclaré le patron de Newcastle, Eddie Howe. “C’est un très bon gardien de but avec une expérience en Premier League et en Europe et il fournira de la compétition et du soutien pendant une partie importante de la saison.”

Karius était auparavant le gardien de but de premier choix de Liverpool sous Jurgen Klopp, mais n’a plus jamais joué pour le club après avoir commis des erreurs calamiteuses pour deux buts lors de la défaite 3-1 contre le Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions 2018.

Le gardien de but a dit qu’il était excité pour déménager à St James’ Park.

“Newcastle a un excellent entraîneur et joue un football vraiment attrayant”, a-t-il déclaré. “J’ai senti que c’était le bon projet pour moi et je suis ravi de travailler avec les entraîneurs et mes nouveaux coéquipiers.”

