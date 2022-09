Newcastle signe l’adolescent Garang Kuol des Central Coast Mariners

Newcastle United a recruté l’attaquant australien de 18 ans Garang Kuol pour rejoindre l’équipe en janvier, a annoncé vendredi le club de Premier League.

Kuol, qui a fait ses débuts internationaux seniors pour l’Australie contre la Nouvelle-Zélande la semaine dernière, a joué pour les Central Coast Mariners de la A-League depuis qu’il a déménagé en Australie en tant que réfugié en 2021.

“C’est irréel”, a déclaré Kuol. “En tant que jeune garçon en Australie, la Premier League est la principale chose que tout le monde regarde, mais personne ne pense réellement qu’ils atteindront ces sommets. Être l’une de ces personnes, être dans la position que je suis, c’est incroyable.

“Maintenant que j’ai signé pour Newcastle, je veux m’entraîner dur, jouer dur, j’espère aller à la Coupe du monde et revenir ici.”

Kuol faisait partie de l’équipe A-League All Stars 2022 qui a affronté Barcelone devant plus de 70 000 spectateurs à Sydney plus tôt cette année.

Garang Kuol a marqué quatre buts en 10 apparitions pour les Central Coast Mariners la saison dernière. Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

Le directeur sportif de Newcastle, Dan Ashworth, a déclaré : “Garang est un jeune talent très prometteur et nous sommes ravis qu’il poursuive son développement en tant que joueur de Newcastle United.

“Notre philosophie est d’investir dans notre Académie et dans de jeunes joueurs passionnants pour l’avenir, ainsi que dans des joueurs nécessaires pour avoir un impact immédiat dans la première équipe.

“Nous souhaitons bonne chance à Garang dans ses matchs restants avec les Central Coast Mariners et nous espérons le revoir très bientôt sur la scène internationale.”