Newcastle signe Anthony Gordon d’Everton

Anthony Gordon a eu du mal à aider Everton à éviter un combat de relégation. Tony McArdle/Everton FC via Getty Images

Anthony Gordon a terminé son déménagement à Newcastle United après avoir soumis une demande de transfert pour quitter Everton.

Le joueur de 21 ans, qui a rejoint Everton à l’âge de 11 ans, a déménagé à St. James ‘Park pour un montant non divulgué après qu’Everton ait rejeté une offre initiale de 40 millions de livres sterling pour le joueur la semaine dernière.

“Depuis que j’ai entendu parler de l’intérêt, j’ai toujours été convaincu que Newcastle était pour moi”, Gordon, qui a signé un accord à long terme, a déclaré. “Je pense que la base de fans et la ville me conviennent vraiment en tant que personne, la façon dont l’équipe joue sous le gaffer à la minute me convient vraiment, et le club semble juste aller dans la bonne direction.

“J’ai l’impression que c’est un très grand pas en avant. Les gens n’ont pas encore vu de quoi je suis capable. Je pense que sous le gaffer et la façon dont le club évolue, je peux vraiment exceller ici.”

Gordon ne pourra pas faire ses débuts à Newcastle lors du match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao mardi contre Southampton – Newcastle mène 1-0 dès le match aller – après s’être retrouvé à égalité en coupe lors de la défaite d’Everton au troisième tour contre Bournemouth en novembre.

“Je suis ravi de signer Anthony – c’est un talent de premier plan”, a déclaré l’entraîneur-chef de Newcastle, Eddie Howe. “Je suis vraiment excité de travailler avec lui, de le développer, et j’ai hâte de voir ce qu’il peut faire dans un maillot de Newcastle.”

ESPN a rapporté plus tôt cette semaine que Gordon ne s’était pas présenté pour s’entraîner à Everton au milieu de l’intérêt de Newcastle, qui vise une place parmi les quatre premiers en qualification pour la Premier League et la Ligue des champions.

L’international anglais des moins de 21 ans quitte Everton avec le club 19e de Premier League et lutte contre la relégation pour une deuxième saison consécutive.

Everton a rejeté deux offres de 40 millions de livres sterling et 45 millions de livres sterling de Chelsea en août dernier, mais le joueur a enduré une saison difficile à Goodison Park, marquant seulement 3 buts en 18 apparitions pour le club.

Il a fait l’objet d’intenses critiques de la part des supporters d’Everton sur les réseaux sociaux après la défaite 2-1 à domicile contre les rivaux de relégation de Southampton au début du mois, accusé de se moquer des fans qui manifestaient devant Goodison Park.

Le limogeage du manager Frank Lampard a laissé le club à la recherche d’un nouvel entraîneur pour prendre les commandes à temps pour le match à domicile contre le leader de la Premier League, Arsenal, le 4 février.