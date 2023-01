Newcastle signe Anthony Gordon d’Everton pour environ 40 millions de livres sterling dans un contrat à long terme

Newcastle United a signé l’ailier anglais des moins de 21 ans Anthony Gordon d’Everton pour un montant non divulgué qui serait de l’ordre de 40 millions de livres sterling.

Gordon avait été lié à un certain nombre d’autres clubs de Premier League, dont Chelsea et Tottenham, mais rejoint les Magpies sur un contrat à long terme.

“Depuis que j’ai entendu parler de l’intérêt, j’ai toujours été convaincu que Newcastle était pour moi”, a déclaré le joueur de 21 ans à NUFC TV.

“Je pense que la base de fans et la ville me conviennent vraiment en tant que personne, la façon dont l’équipe joue sous le gaffer à la minute me convient vraiment, et le club semble juste aller dans la bonne direction.

“J’ai l’impression que c’est un très grand pas en avant. Les gens n’ont pas encore vu de quoi je suis capable. Je pense que sous le gaffer et la façon dont le club évolue, je peux vraiment exceller ici.”

Et le manager de Newcastle, Eddie Howe, a déclaré: “Je suis ravi de signer Anthony – c’est un très grand talent.

“Je suis vraiment excité de travailler avec lui, de le développer, et j’ai hâte de voir ce qu’il peut faire dans un maillot de Newcastle.”

Gordon pourrait être en ligne pour faire ses débuts à Newcastle contre West Ham à St. James ‘Park le 4 février.

Newcastle n’a pas précisé la durée exacte du contrat, affirmant seulement qu’il s’agit d’un “accord à long terme”.

