Newcastle se qualifie pour la Ligue des champions pour la première fois en 20 ans

Newcastle s’est qualifié pour la Ligue des champions pour la première fois en 20 ans après avoir fait match nul avec Leicester 0-0 en Premier League anglaise lundi, un moment marquant pour un club sous contrôle saoudien avec les ressources et l’ambition de devenir une force majeure du football européen. .

Le point a permis à Newcastle de ne pas se voir refuser une place parmi les quatre premiers avant son dernier match de la saison, à Chelsea dimanche.

Le match de clôture de la campagne de Leicester a beaucoup plus à faire, l’équipe étant toujours dans la zone de relégation et ayant besoin d’une victoire à domicile contre West Ham pour éviter de tomber dans le championnat de deuxième niveau – sept ans après avoir remporté la Premier League à une cote de pré-saison de 5 000-1 dans un conte de fées sportif.

Newcastle a envahi Leicester à St. James ‘Park, frappant le poteau à trois reprises – par Callum Wilson, Miguel Almiron et Bruno Guimaraes – et forçant une série d’arrêts du gardien Daniel Iversen.

Pourtant, le travail a été fait pour Newcastle, qui était le dernier de la meilleure compétition de clubs d’Europe en 2003 lorsqu’il a atteint la deuxième phase de groupes avant de terminer sous Barcelone et l’Inter Milan. Ce sont les types de poids lourds européens avec lesquels les joueurs de Newcastle se mêleront la saison prochaine.

« Nous avons battu la Juventus ici 1-0 et j’ai vu cela sur des DVD – j’espère en faire partie et être impliqué dans ces soirées est quelque chose de spécial », a déclaré le milieu de terrain de Newcastle Sean Longstaff.

Newcastle, troisième, a devancé d’un point Manchester United, qui peut également garantir une place parmi les quatre premiers en évitant la défaite à domicile contre Chelsea jeudi.

United est la seule équipe que Liverpool, cinquième, peut attraper maintenant.

Jouer en Ligue des champions si tôt dépasse probablement les attentes du fonds souverain saoudien, qui a finalisé le rachat de Newcastle pour 300 millions de livres (409 millions de dollars) en octobre 2021 et a dépensé méthodiquement plutôt que somptueusement depuis.

« Si vous nous aviez dit il y a deux ans que cela allait arriver, nous ne vous aurions pas cru », a déclaré Longstaff.

Leicester a dépassé Leeds à la différence de buts et occupe l’avant-dernière place, à deux points d’Everton.

Avec Southampton, dernier classé, déjà confirmé comme relégué, deux de Leeds, Leicester et Everton tomberont également.

« Nous devons gagner le match », a déclaré le défenseur de Leicester Harry Souttar à propos du match contre West Ham. « Nous allons y aller avec un état d’esprit positif et quoi qu’il arrive, arrive. »

Reportage de l’Associated Press.

