Newcastle s’apprête à poursuivre les négociations sur le contrat avec Jacob Murphy au milieu de l’intérêt de Porto et Burnley | Actualités footballistiques

Newcastle devrait avoir de nouvelles discussions avec Jacob Murphy sur un nouveau contrat au milieu de l’intérêt d’autres clubs.

L’équipe portugaise de Porto, ainsi que Burnley, aimeraient beaucoup le joueur de 26 ans, qui a terminé la saison de Premier League en force.

Mais les Magpies insistent sur le fait que Murphy, qui n’a plus qu’un an sur son contrat à Tyneside, n’est pas à vendre et ils veulent qu’il signe un nouvel accord à long terme.

L’ancien joueur anglais des moins de 21 ans a signé à Norwich pour un peu plus de 10 millions de livres sterling en 2017 et – après des périodes de prêt à West Brom et Sheffield mercredi – il s’est établi sous la direction du manager de Newcastle Steve Bruce la saison dernière.

Murphy a disputé 26 matches de Premier League, marquant deux fois et marquant trois autres buts et des pourparlers sur la prolongation de son séjour ont été ouverts plus tôt cette année.

Tendance Dur, talentueux, musulman, gay – l’homme qui a choqué le football français

Joshua : Votre pouvoir ne fonctionnera pas, Wilder

Wembley accueillera plus de 60 000 personnes pour le point culminant de l’Euro 2020

Qui pourraient jouer l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles en huitièmes de finale ?

Le verdict de Brundle sur la revanche de Max vs Lewis et Red Bull

Calendrier, calendrier de l’Euro 2020, qui s’est qualifié pour les huitièmes de finale ?

Mount et Chilwell rateront le match contre la République tchèque

Qualification des 16 derniers : l’Angleterre se qualifie, qui d’autre a besoin de quoi ?

Parcours de l’Angleterre à travers l’Euro 2020 : viser la deuxième place ?

Henderson, Maguire face aux Tchèques ; Bellingham pourrait remplacer Mount

















0:46



Le manager de Newcastle, Steve Bruce, se dit prêt à tester la détermination d’Arsenal dans la fenêtre de transfert d’été pour essayer de continuer à signer le prêt Joe Willock.



Bruce a été interrogé sur la situation du contrat de Murphy vers la fin de la saison dernière et a déclaré: « J’espère sincèrement que nous attachons Jacob. Il a joué un grand rôle dans la saison. J’ai été très, très content de lui. »

Murphy, le frère jumeau de l’ailier de Cardiff City Josh Murphy, a marqué quatre buts en 72 apparitions au total pour Newcastle, faisant plus de 200 apparitions au niveau senior depuis son arrivée à l’académie des jeunes de Norwich.