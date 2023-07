Newcastle risque l’atmosphère pour l’augmentation de la capacité du stade

Newcastle a envisagé d’augmenter la capacité de son stade, St James’ Park. Cependant, cela pourrait avoir un coût, à la fois financier et social. Actuellement, St James ‘Park détient un maximum de 52 305, ce qui en fait le septième plus grand stade de la Premier League.

Avec de riches propriétaires et une performance impressionnante lors de la dernière campagne, les propriétaires du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite sont prêts à investir plus d’argent pour agrandir les installations du club. Le copropriétaire du club, Mehrdad Ghodoussi, prévoit d’augmenter la capacité à 65 000. Ce faisant, Newcastle aurait le deuxième plus grand stade de la Premier League en fonction de sa capacité.

L’endroit le plus probable pour le développement serait la tribune est du stade. Même si les propriétaires de Newcastle ont acheté un terrain derrière le Gallowgate End, des rumeurs d’expansion ont été déclenchées à l’extrémité sud du stade. Pourtant, l’expansion est une possibilité très réelle pour les Magpies.

Si l’expansion devait se produire, il pourrait y avoir des menaces pour l’atmosphère autour de St James Park. À partir de maintenant, les fans sont effectivement sur le terrain, donnant au stade de Newcastle un avantage sur les autres stades.

Newcastle débat de la capacité du stade contre l’ambiance du match

NewcastleMonde a parlé au cabinet d’architecture Sadler Brown du potentiel de Newcastle pour l’agrandissement du stade. Le groupe a déclaré que toute mesure que le club souhaite prendre devrait pécher par excès de prudence.

« Les grands stades ont des relations différentes entre le terrain et les spectateurs », a déclaré Sadler Brown. « Parfois, la tension du lien étroit entre les joueurs et les fans ajoute au sens du théâtre et intensifie l’expérience sensorielle et l’atmosphère qui pourraient être menacées si le stade s’agrandissait trop. »

Selon Sadler Brown, il est crucial d’avoir une bonne humeur et une bonne atmosphère. Manchester United, Manchester City, West Ham et Arsenal ont tous des stades gigantesques. Pourtant, chacun a fait face à des plaintes concernant un manque d’ambiance car les fans ne sont plus aussi impliqués qu’avant.

PHOTO : IMAGO / Images d’actualité