Newcastle rejoint la chasse à l’attaquant lié à Arsenal

Newcastle United, nouvellement créé, pourrait rivaliser avec Arsenal pour l’attaquant de l’Espanyol Raul de Tomas, selon des informations.

De Tomas a rejoint le club actuel Espanyol en 2020 depuis Benfica et est sous contrat avec eux jusqu’en 2026.

Jusqu’à présent, il a joué à 89 reprises pour l’Espanyol, marquant au passage 45 buts très respectables.

La forme impressionnante de De Tomas au cours de la dernière année l’a également vu faire ses débuts en équipe senior en Espagne en novembre 2021.

Ses performances ont naturellement suscité l’intérêt des clubs à la recherche d’un attaquant cet été, SuperDeporte affirmant qu’Arsenal envisageait de déménager depuis un certain temps maintenant.

Cependant, après avoir finalisé la signature de Gabriel Jesus, la chasse aux attaquants d’Arsenal est peut-être terminée, et selon le journaliste Matteo MorettoNewcastle est maintenant entré dans la course pour le signer.

Newcastle a déjà deux attaquants dans ses livres sous la forme de Chris Wood et Callum Wilson. Cependant, Wilson est très sujet aux blessures tandis que Wood n’a marqué que deux buts en championnat en 16 matches la saison dernière.

Donc, si Newcastle cherche à progresser dans la division maintenant qu’il a les propriétaires les plus riches du monde, signer quelqu’un comme De Tomas serait un véritable pas en avant.

Et comme Arsenal n’est apparemment plus très préoccupé par Tomas, Newcastle pourrait avoir une course directe contre lui.

