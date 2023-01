Newcastle prépare un coup sensationnel pour la star de Barcelone Ousmane Dembele – rapport

Newcastle (s’ouvre dans un nouvel onglet) seraient en train d’aligner un énorme déménagement estival pour Barcelone (s’ouvre dans un nouvel onglet) et la star française Ousmane Dembele.

L’ailier de 25 ans a été en pleine forme pour le Barca, leader de la Liga, cette saison, évitant jusqu’à présent les problèmes de blessures qui l’ont tourmenté tout au long de sa carrière et qui pourraient décourager les prétendants potentiels.

Et selon le point de vente italien CalcioMercato (via But) (s’ouvre dans un nouvel onglet)Newcastle s’intéresse à la France internationale, – mais ils pourraient faire face à la concurrence de Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Dembele a marqué cinq buts et fourni cinq passes décisives en Liga cette saison (Crédit image : Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images)

Le rapport ajoute que Dembele a une clause de libération d’une valeur d’environ 43 millions de livres sterling (il est actuellement évalué par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet) à environ 52,5 millions de livres sterling) – et que Newcastle est prêt à le déclencher.

De tels frais représenteraient une perte massive pour le Barça, qui a fait de Dembele l’un des joueurs les plus chers de tous les temps lorsqu’ils l’ont signé du Borussia Dortmund. (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour un premier £ 96.8m (s’ouvre dans un nouvel onglet) (potentiellement s’élevant à 135,5 millions de livres sterling) à l’été 2017.

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots de Barcelone (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Newcastle a déjà fait une série de signatures impressionnantes depuis sa prise de contrôle massive par le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite à l’automne 2021, parmi lesquels Bruno Guimaraes et l’arrivée record du club Alexander Isak – qui ont coûté environ 100 millions de livres sterling combinés.

Et les Magpies ont récolté les fruits sur le terrain cette saison : après 20 matchs de la campagne, ils occupent la troisième place de la Premier League – n’ayant perdu qu’une seule fois – et semblent bien partis pour se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois en deux décennies.

Dembele a participé aux sept matchs de la course de la France à la finale de la Coupe du monde 2022 (Crédit image : Ulrik Pedersen/Defodi Images via Getty Images)

Ajouter un joueur du calibre de Dembele à leur arsenal offensif serait un véritable signal d’intention de Newcastle – qui pourrait bien avoir l’avantage sur Liverpool dans toute bataille de transfert, étant donné que les Reds devraient probablement se contenter du football de la Ligue Europa au mieux ensuite. saison.

Quant au Barça, il pourrait faire face à un combat pour garder Dembele pour la deuxième année consécutive : il était techniquement agent libre pendant deux semaines l’été dernier, avant que les deux parties ne conviennent des conditions d’un nouvel accord jusqu’en 2024.