Newcastle ouvrira des pourparlers pour Julian Draxler tandis que Nottingham Forest veut signer Aaron Ramsey – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Newcastle United est sur le point d’ouvrir des pourparlers avec le Paris Saint-Germain au sujet du milieu de terrain allemand Julian Draxler, qui pourrait être disponible pour plus de 17 millions de livres sterling.

Nottingham Forest devrait poursuivre son été chargé de recrutement en signant Aaron Ramsey une fois son contrat avec la Juventus terminé.

Steve Cooper tient également à faire venir le milieu de terrain de Stuttgart Orel Mangala à Nottingham Forest.

Julian Draxler du Paris Saint-Germain est une cible signalée pour Newcastle





Cristiano Ronaldo rentre au Royaume-Uni et s’apprête à s’entretenir pour la première fois avec le nouveau patron de Manchester United, Erik ten Hag, dans les prochains jours, au cours desquels il demandera à quitter le club immédiatement.

Leeds United et Everton se sont vu offrir la possibilité de signer le défenseur du Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa.

Alexis Sanchez envisage un transfert choc en Ligue 1 avec Marseille, l’Inter Milan souhaitant retirer son salaire de ses livres.

Dani Alves poursuit sa carrière professionnelle avec l’équipe mexicaine UNAM Pumas.

L’ancien milieu de terrain des Rangers Aaron Ramsey pourrait quitter la Juventus cet été





Jules Kounde a conclu un contrat de quatre ans pour rejoindre Barcelone depuis Séville et renvoyer Chelsea à la planche à dessin dans sa recherche d’un défenseur central.

Cesc Fabregas est sur le point d’annoncer son prochain déménagement, avec les favoris de Côme en Serie B pour signer l’ancien milieu de terrain de Chelsea et d’Arsenal.

Sergio Garcia a décidé de ne pas renoncer à son adhésion au DP World Tour pour garder ses espoirs de jouer les futures Ryder Cup malgré son passage aux LIV Golf Series.

Donald Trump et Henrik Stenson font face à des protestations des familles du 11 septembre avant le prochain événement de golf LIV sur le parcours Trump de Bedminster.

Jules Kounde aurait signé un contrat de quatre ans avec Barcelone





Le transfert tardif de Chelsea pour le défenseur du RB Leipzig Nordi Mukiele semble voué à l’échec, le Français devant rentrer chez lui au Paris Saint-Germain.

Diego Costa pourrait faire la queue contre Manchester United ce week-end alors qu’il se rapproche de Rayo Vallecano, qui sera le premier adversaire d’Erik ten Hag à Old Trafford.

Sept joueurs se sont retirés de l’équipe NRL des Manly Sea Eagles pour affronter les Roosters de Sydney ce week-end pour protester contre l’obligation de porter le kit de fierté inclusive du club.

Le journaliste portugais Pedro Sepulveda pense que Cristiano Ronaldo pourrait se rendre à l’Atletico Madrid malgré ses anciens liens avec le Real Madrid





Chelsea a du mal à trouver des acheteurs pour les joueurs dont ils ne veulent plus et qui leur coûtent plus de 180 millions de livres sterling et drainent le club de 700 000 livres sterling de salaires par semaine.

Tottenham a décidé de signer l’attaquant de la Roma Niccolo Zainolo selon des informations en Italie, mais ils seront confrontés à la concurrence de la Juventus.

Erik ten Hag a laissé tomber un joueur anonyme de l’un des matchs de la tournée de Manchester United après avoir été deux fois en retard pour les réunions d’équipe.

Les Hibs sont liés à un transfert du défenseur du Nacional Joaquin Sosa, un jeune international uruguayen actuellement prêté à Liverpool Montevideo.

Dundee United est sur le point d’ajouter un autre Australien à son équipe avec l’arrière gauche Aziz Behich qui se rapproche de Tannadice.