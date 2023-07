Newcastle obtiendra une deuxième signature estivale après Sandro Tonali

Sandro Tonali est le premier joueur signé par Newcastle United lors du mercato de cet été. Le milieu de terrain italien a rejoint le club de l’AC Milan, qui a atteint les demi-finales de l’UEFA Champions League. Malgré sa réticence à quitter Milan, Tonali a signé un contrat de cinq ans avec les Magpies.

Le joueur de 23 ans a passé un examen médical en Italie le mois dernier alors qu’il était avec l’équipe nationale U-21. Il est attendu à Tyneside cette semaine. Newcastle bénéficierait grandement de la présence de l’international italien à 14 reprises, qui semblait destiné à devenir une icône de San Siro.

Cependant, des signatures supplémentaires sont requises. Bien qu’ils aient joué au-dessus d’eux-mêmes l’année dernière, les aventures européennes de Newcastle ont une histoire d’affecter négativement leur forme nationale. L’entraîneur Eddie Howe cherche à ajouter de la cohérence à sa ligne offensive. Sa cible principale serait Harvey Barnes de Leicester City.

Newcastle a vaincu la compétition de Premier League pour Barnes

Il semble que Newcastle signera l’ailier de Leicester City Harvey Barnes devant deux autres équipes de Premier League, Aston Villa et West Ham.

Un accord entre toutes les parties concernées sera conclu pour un montant de 45 millions de dollars au cours de la semaine prochaine, selon The Telegraph. Il donnera à Eddie Howe plus d’alternatives sur le flanc gauche.

Les Hammers et Villa étaient tous deux en lice pour les services de l’ailier. On pense que West Ham a perdu son élan dans la course alors que son objectif était de se concentrer sur les négociations pour vendre Declan Rice.

Qui fera de la place pour Barnes ?

L’année dernière, Howe a souvent fait tourner ses larges joueurs. Alexander Isak, Miguel Almiron, Allan Saint-Maximin et Anthony Gordon étaient tous interchangeables. Pour faire de la place à Barnes, Newcastle pourrait confier Saint-Maximin à une équipe de la Saudi Pro League.

Depuis sa relégation de la Premier League, Leicester a accepté la perte inévitable de l’un de ses atouts les plus précieux. Le club anglais avait voulu obtenir 64 millions de dollars pour son attaquant vedette de la saison dernière, mais il devra probablement se contenter de moins.

Cela suivra les 51 millions de dollars que les Foxes ont récupérés du départ de James Maddison. Encore plus intrigant est le fait que Newcastle a eu une offre pour Barnes refusée à l’été 2022.

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto