Newcastle montre au PSG la puissance d’une équipe construite sur le combat, pas sur les stars

NEWCASTLE-UPON-TYNE, Angleterre — Kylian Mbappé s’est dirigé directement vers le tunnel à la fin de l’humiliation 4-1 du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions contre Newcastle United. Alors qu’il disparaissait avec un visage comme le tonnerre, St. James’ Park s’est mis à vibrer pour une fête qu’il attendait depuis 20 ans.

Nous n’en sommes qu’aux premiers jours de la saison 2023-24 de la Ligue des champions et le sort de Newcastle et du PSG dans le groupe F est encore loin d’être décidé, mais l’ambiance autour des deux équipes ne pourrait pas être plus différente.

Newcastle profite de sa première campagne en Ligue des champions depuis 2002-03 et occupe désormais la tête du groupe après avoir démantelé le PSG pour remporter son premier match à domicile après avoir gagné un point avec un match nul 0-0 contre l’AC Milan il y a deux semaines. En revanche, le PSG, qui a battu le Borussia Dortmund lors du match d’ouverture, ressemble tout sauf à une équipe capable de remporter une compétition qui a longtemps été une obsession pour les propriétaires qatariens du club.

On parlera beaucoup de la propriété des deux équipes et de la façon dont chacune a été transformée par l’argent enraciné dans les champs de pétrole et de gaz du Moyen-Orient. Le PSG est financé par le Qatar depuis plus d’une décennie, mais n’a pas encore remporté sa première Ligue des champions, tandis que Newcastle est de retour dans la compétition moins de deux ans après que le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie Saoudite a finalisé le rachat de l’équipe.

Alors que la puissance financière de leurs propriétaires a incontestablement fait une énorme différence dans les aspirations et la fortune du PSG et de Newcastle, respectivement, cette nuit bruyante à St. James’ Park a mis en évidence la grande différence entre les approches adoptées par les deux groupes de propriété.

Le PSG a emprunté la voie des superstars, battant toutes sortes de records financiers pour recruter des joueurs tels que Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Ils ont fait beaucoup de journaux, mais Neymar et Messi sont partis sans remporter la gloire de la Ligue des champions, laissant Mbappé assumer seul le fardeau.

Contre Newcastle, le joueur de 24 ans a à peine fait impression et s’est montré frustré alors que ses coéquipiers étaient dominés et dépassés par l’équipe locale. Le PSG, une fois de plus, ressemblait à une équipe d’individus réunis pour soutenir une superstar.

Newcastle est tout le contraire. Sous Eddie Howe, ils ont lentement construit une équipe capable de prospérer en Ligue des champions, mais il n’y a pas de superstars à St. James’ Park, et c’est la force de l’équipe. Alexander Isak, Nick Pope, Anthony Gordon, Kieran Trippier, Bruno Guimarães, Sandro Tonali et Dan Burn ont tous été ajoutés à l’équipe depuis la prise de contrôle saoudienne en octobre 2021 et ce sont tous des joueurs d’équipe.

Leur unité était évidente une nuit où St. James’ Park, l’un des terrains les plus atmosphériques d’Angleterre, tremblait de bruit. Les supporters passionnés ont fait avancer l’équipe et là où le PSG était timide et pris au dépourvu, Newcastle était motivé et déterminé.

Sur une base individuelle, il serait difficile d’affirmer que de nombreux membres de l’équipe locale étaient plus habiles ou plus talentueux que leur homologue du PSG, mais collectivement, Newcastle valait bien sa marge de victoire de 4-1.

Miguel Almirón a marqué le premier but de Newcastle en route vers une victoire 4-1 contre le PSG mercredi soir. Ryan Crockett/DeFodi Images via Getty Images

La vue de Burn et Sean Longstaff sur la feuille de match témoigne également de la façon dont l’équipe de Howe a été construite. Les deux joueurs sont des garçons locaux, même si Burn a signé pour l’équipe de sa ville natale de Brighton & Hove Albion en 2022, et cela signifie tout pour les fans de Newcastle d’avoir un Geordie – une personne née et élevée dans la région – portant le noir et blanc. rayures sur le terrain.

L’ancien président de Newcastle, Sir John Hall, qui a sauvé le club de la ruine financière dans les années 1990, a déclaré un jour qu’il souhaitait voir une « équipe de Geordies », citant le nombre disproportionné de joueurs de haut niveau produits par la région, y compris d’anciens joueurs anglais. Michael Carrick, Alan Shearer, Chris Waddle, Paul Gascoigne et Peter Beardsley. Cela ne s’est jamais produit, et à l’ère moderne des réseaux mondiaux de scoutisme, il est peu probable que cela se produise à l’avenir, mais Burn, Longstaff et le remplaçant Elliot Anderson sont tous des Geordies et ils donnent à cette équipe de Newcastle un battement de cœur local.

Howe a réussi à associer les locaux aux stars étrangères et son équipe a désormais un réel sens du caractère – quelque chose qu’on ne peut pas dire du PSG.

À partir du moment où Miguel Almirón a donné l’avantage à Newcastle à la 17e minute, il était clair que le PSG ne riposterait pas. Newcastle était trop fort et dominant et Burn a porté le score à 2-0 à la 42e minute avec une tête imposante qui a été accordée après un long examen du VAR pour évaluer si Guimarães avait croisé le ballon après l’avoir reçu alors qu’il était hors-jeu. Il ne l’avait pas fait.

Lorsque Longstaff a marqué d’un tir oblique à la 50e minute, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, aurait craint que le match ne se détériore davantage et aurait laissé son équipe au terme d’un résultat encore pire jusqu’à ce que la tête de Lucas Hernández réduise le déficit à la 56e minute. Bien que le PSG ait tenté une riposte tardive, Newcastle a tenu bon jusqu’à ce que Fabian Schär marque un quatrième but à la 90e minute avec un tir à 20 mètres.

Le secret pour se qualifier dans un groupe de la Ligue des champions est de gagner vos matchs à domicile et de marquer un point ou deux en déplacement. Après avoir déjà engrangé un point à San Siro et désormais battu l’un des favoris à domicile, Newcastle est en bonne voie pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le PSG les rejoindra probablement, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils aillent beaucoup plus loin. Avec Newcastle, l’éthique de l’équipe et le public de St. James’ Park pourraient garantir une aventure en Ligue des champions au plus profond de la compétition.