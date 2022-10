Newcastle frustre Manchester United et rate Ronaldo à Old Trafford

Manchester United et un Cristiano Ronaldo exceptionnellement timide n’ont pas réussi à se frayer un chemin devant Newcastle United à Old Trafford en Premier League dimanche lors d’un match nul 0-0 qui a maintenu les deux équipes dans le top six.

Faisant preuve d’une passion et d’une solidité parfois absentes de leurs hôtes, les Newcastle d’Eddie Howe ont eu la meilleure chance du match avec une double tête extraordinaire de Joelinton en première mi-temps qui est d’abord sortie de la barre transversale puis du poteau.

Callum Wilson de Newcastle s’est également vu refuser un puissant cri de pénalité.

Fêté avant le match pour avoir atteint 700 buts en club dans sa carrière, Ronaldo a eu deux fois le ballon au fond des filets. Mais il était hors-jeu pour le premier, tandis que le second a été refusé lorsqu’il a effrontément entaillé le ballon de Newcastle pour envoyer le ballon dans le filet après avoir affirmé qu’un coup franc avait été tiré.

Ronaldo n’a marqué que deux fois cette saison pour Manchester United, certains experts déclarant déjà le crépuscule de sa brillante carrière.

Le résultat a laissé Manchester United cinquième avec 16 points, Newcastle sixième avec 15 points avec un match de plus joué.

