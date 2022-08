Newcastle financé par l’Arabie saoudite sur le chemin inexorable vers le sommet du football

Kylian Mbappe n’a pas encore rejoint. Il n’y a aucun signe que Lionel Messi fasse partie de la “Toon Army” non plus. Erling Haaland, quant à lui, a déménagé ailleurs en Premier League.

Il s’avère que c’est bien trop tôt pour Newcastle, le club qui a tout d’un coup les propriétaires les plus riches du football, étant la nouvelle destination des « galactiques » du sport.

En effet, compte tenu de ses activités discrètes sur le marché des transferts cette intersaison, Newcastle ne montre aucun signe évident – ​​pour le profane, du moins – d’être l’un des derniers jouets sportifs du fonds souverain saoudien.

Regardez de plus près, cependant, et il y a des cadeaux occasionnels.

Comme le choix des couleurs pour l’uniforme de troisième choix de l’équipe qui a été dévoilé récemment. Avec un écusson, un badge et une garniture verts sur une chemise autrement blanche, il ressemble de façon frappante à l’uniforme de l’équipe nationale d’Arabie saoudite.

Ou la présence d’un nouveau sponsor sur la manche des maillots utilisés pour la saison prochaine. Ce serait noon.com, décrit comme “la principale destination de shopping en ligne du Moyen-Orient”.

Cela pourrait être plus lent que prévu, mais des changements se produisent à Newcastle, près d’un an depuis que le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite a finalisé un rachat de 300 millions de livres (puis 409 millions de dollars) du club du nord-est de l’Angleterre après avoir assuré à la Premier League que la Couronne saoudienne Le prince Mohammed bin Salman – et à son tour, l’État – n’aurait rien à dire dans l’équipe.

Il s’agissait de l’une des prises de contrôle les plus longues et les plus controversées de l’histoire du football anglais, suscitant immédiatement des inquiétudes concernant le “lavage sportif” – l’utilisation du sport pour redorer l’image de l’Arabie saoudite et minimiser les inquiétudes concernant les problèmes de droits humains du royaume.

Le tollé initial et les interrogations envers les dirigeants du club – tels que les membres du conseil d’administration et le manager de l’équipe, Eddie Howe – ont inévitablement cédé la place à une concentration sur le football lui-même et les tentatives de Newcastle de se dégager du danger de relégation, l’équipe se trouvant dans avant-dernière place au moment du rachat.

Newcastle a finalement atteint la sécurité avec le minimum d’agitation, aidé par l’acquisition judicieuse d’un certain nombre de joueurs dans la fenêtre de transfert de janvier. Alors que deux d’entre eux étaient relativement bien connus en Angleterre, l’arrière droit Kieran Tripper et le milieu de terrain brésilien Bruno Guimaraes, les autres – les défenseurs Dan Burn et Matt Targett (prêt) et l’attaquant Chris Wood – pouvaient difficilement être qualifiés de signatures glamour et n’étaient pas des améliorations évidentes. sur ce qui était déjà dans l’équipe.

Les trois joueurs signés cette intersaison ne font pas non plus la une des journaux, même si le défenseur central néerlandais Sven Botman est très bien noté du club français de Lille et que le gardien Nick Pope – qui vient de Burnley relégué – est un habitué de l’équipe anglaise. L’autre était Targett, cette fois avec un contrat permanent.

Ceux qui dirigent Newcastle n’ont pas l’intention de simplement jeter beaucoup d’argent sur les meilleurs joueurs du monde. D’une part, la Premier League a des règles de fair-play financier qui empêchent que cela se produise. Deuxièmement, Newcastle n’a pas encore de flux d’accords de parrainage pour supporter des dépenses plus lourdes.

Ils sont sûrs de venir, cependant. Et si l’on se fie à Manchester City, soutenu par Abu Dhabi, et au Paris Saint-Germain, propriété du Qatar, les plus grands sponsors proviendront probablement de l’Arabie saoudite elle-même, même s’il y aura un examen minutieux pour savoir si les accords représentent une juste valeur marchande.

Donc, à cet égard, Newcastle n’a actuellement rien à voir avec le genre d’impact immédiat sur le football que la série séparatiste LIV Golf – un autre projet sportif soutenu par la richesse du Fonds d’investissement public – a sur le golf.

Attendez-vous à ce que Newcastle se hisse dans la première moitié de la ligue cette saison, qui commence par un match à domicile contre Nottingham Forest samedi, et même un défi pour la qualification européenne.

“Cela ne m’intimide pas, mais c’est potentiellement un défi pour nous – comment nous nous adaptons à cette pression”, a déclaré Howe en pré-saison. « Nous n’avons pas peur de cela, nous savons que cela vient avec le territoire. Mais je pense que les attentes ont augmenté.

Une place en Ligue des champions ne sera peut-être pas avant quelques années, mais cela semble également inévitable. Ensuite, les superstars mondiales pourraient être tentées de se diriger vers St. James’ Park et toute la dynamique du « lavage des sports » sera accentuée.

Il y avait un indice de ce qui pourrait arriver lorsque Newcastle a joué des matchs amicaux de pré-saison contre deux équipes allemandes – Mayence et 1860 Munich. Des sections de supporters des deux équipes ont protesté contre le fait de jouer à Newcastle, bien que cela n’ait pas empêché les matchs de se dérouler.

En attendant, Newcastle continue de renforcer son personnel d’arrière-boutique pour devenir une équipe plus efficace et professionnelle. Sur le dos d’un nouveau directeur sportif, Dan Ashworth, embauché en février, Newcastle a un nouveau PDG en Darren Eales ainsi qu’un nouvel analyste, scientifique du sport et physiothérapeute.

Il y a eu une certaine frustration sur le marché des transferts – l’attaquant très apprécié de Reims Hugo Ekitike a récemment choisi le PSG plutôt que Newcastle, par exemple – mais l’équipe de Howe semble être en bonne forme pour la nouvelle saison.

Certes, les craintes d’être reléguées appartiennent au passé. Au lieu de cela, il y a de l’excitation tourbillonnant autour d’un parc St. James sous tension avec lequel Newcastle sera bientôt une force avec laquelle il faudra compter.

Même si les questions de l’extérieur sur la source de la nouvelle richesse de Newcastle ne disparaîtront jamais vraiment.

