Newcastle étourdit le PSG devant un public tonitruant

Newcastle a battu le PSG mercredi soir lors du premier match à domicile de la partie anglaise en Ligue des champions depuis 20 ans. Les Magpies ont pris les devants tôt dans la soirée et n’ont pas voulu regarder en arrière. Bien que le PSG ait dominé en France, il n’a pas pu y parvenir lors d’une nuit pluvieuse à Tyneside.

Le match était électrique. La foule bruyante a noyé l’équipe de CBS Sports au bord du terrain dans les instants qui ont précédé le match. Les supporters locaux ont peut-être alors atteint le point culminant de leurs célébrations lors de l’hymne de la Ligue des champions. Newcastle avait peut-être attendu deux décennies pour le moment, mais les fans étaient prêts.

Les hôtes prennent un avantage de deux buts à la mi-temps

Avec le public à leurs côtés, les hôtes ont marqué les premiers sur un but de Miguel Almiron à la 17e minute du match. Le mouvement a commencé par un cadeau imprudent du défenseur du PSG Marquinhos. Newcastle a bondi et le ballon est tombé directement sur Alexander Isak à l’intérieur de la surface. Le Suédois a envoyé une frappe dangereuse vers le but, mais Gianluigi Donnarumma a réalisé le premier arrêt. Cependant, Almiron a ensuite converti le rebond à bout portant.

Les hôtes ont doublé leur avance à quelques minutes de la mi-temps après un long examen du VAR. Dan Burn a envoyé une tête de peu au-delà de la ligne de but, mais le score a été initialement attribué au hors-jeu de Bruno Guimarães. Le Brésilien a lancé une passe à travers le but en direction de Burn pour le but. Néanmoins, VAR est intervenu et a déterminé que Guimarães était effectivement de la partie.

Newcastle ajoute deux buts en seconde période pour achever le PSG

Newcastle a rapidement ajouté un troisième but moins de cinq minutes après le début de la seconde période. Le capitaine du club, Kieran Trippier, a parfaitement trouvé Sean Longstaff se dirigeant vers la surface du PSG. Le produit jeunesse a ensuite réussi un tir juste sous le plongeur Donnarumma sous un angle difficile. Alors que le gardien italien avait été fantastique en première mi-temps, il ne voudra pas revoir le but de Longstaff après le match.

Les visiteurs ont cependant marqué un but six minutes plus tard grâce à une tête du défenseur Lucas Hernandez. La sensation Warren Zaire-Emery, 17 ans, a créé le but avec une passe intelligente au-dessus de la défense de Newcastle. Hernandez a réussi à étirer son cou juste assez pour toucher le ballon et l’envoyer au fond des filets de Nick Pope.

Néanmoins, Fabian Schar a ajouté la cerise sur le gâteau pour les instants de Newcastle dès le coup de sifflet à temps plein. Malgré une glissade au moment du tir, le défenseur a réalisé un superbe effort enroulé pour porter le score à 4-1 pour les hôtes. Le ballon s’est glissé de peu à l’intérieur du poteau et au-delà de Donnarumma dans le but.

Cette victoire historique place actuellement les Magpies au sommet du groupe F de la Ligue des champions. Le groupe est largement considéré comme la compétition la plus difficile du tournoi. Malgré la défaite, le PSG occupe toujours la deuxième place. L’AC Milan et le Borussia Dortmund sont actuellement respectivement troisième et quatrième après un match nul et vierge mercredi.

PHOTO : IMAGO / Focus Images