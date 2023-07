Newcastle et Manchester United à la poursuite du défenseur Axel Disasi de Monaco

Le défenseur de l’AS monégasque Axel Disasi est désormais disputé par Newcastle United et Manchester United afin de renforcer leurs rangs avant la campagne de la Ligue des champions de l’année prochaine.

Manchester United a eu le pire bilan défensif parmi les quatre meilleurs clubs de Premier League la saison dernière et a plusieurs défenseurs centraux avec un avenir incertain. Ainsi, le mouvement n’est pas une surprise car Erik ten Hag devrait amener au moins un défenseur dans la direction opposée.

Newcastle United sous une nouvelle direction a subi une transformation massive alors que le club a terminé quatrième de la ligue juste derrière Manchester United et a obtenu la qualification en Ligue des champions pour la première fois en 20 ans.

Newcastle a déjà été actif sur le marché, acquérant Sandro Tonali de l’AC Milan alors que le club vise à poursuivre sur sa lancée de la saison dernière.

Les deux clubs cherchent à ajouter plus de profondeur défensive à leurs rangs et Disasi apportera une cohérence et une disponibilité indispensables à l’équipe.

Disasi a fait plus de 49 apparitions pour l’équipe du Stade Louis-II et était un habitué qui a contribué à plus de 10 buts la saison dernière.

Monaco a été éliminé de la Ligue des champions avant de faire le groupe, a été éliminé de la Ligue Europa lors des huitièmes de finale et était 6e de Ligue 1 la saison dernière, donc ils n’ont pas eu la meilleure campagne. United a remporté la Coupe de la Ligue, a fait la finale de la FA Cup et a scellé le football de la Ligue des champions la saison prochaine, ils sont donc une avancée majeure par rapport à l’équipe française.

Disasi apporte une responsabilité défensive avec un talent pour lancer des contre-attaques avec sa capacité de passe à longue portée, ce qui fait de lui un pilier polyvalent de n’importe quel côté.

Le joueur de 25 ans a encore deux ans sur son contrat actuel, ce qui signifie que toute offre devra être de l’ordre de 40 millions de livres sterling, sinon il est peu probable que l’équipe de Ligue 1 lâche son homme vedette.