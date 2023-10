Newcastle envisage une décision pour l’attaquant du Bayer Leverkusen Victor Boniface – Paper Talk | Actualités du centre de transfert

Toutes les actualités et rumeurs de transfert des journaux de jeudi…

LE SOLEIL

Newcastle envisage une décision pour l’attaquant en forme du Bayer Leverkusen, Victor Boniface.

Sofyan Amrabat est devenu la dernière star de Manchester United à se blesser.

L’ancien arbitre controversé Antonio Mateu Lahoz serait sur le point de remplacer Luis Rubiales, en disgrâce, à la présidence de la Fédération espagnole de football.

La taille de l’équipe pour les pays participant à l’Euro 2024 sera revenue à 23 joueurs, ce qui donnera à Gareth Southgate un casse-tête de sélection encore plus important.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Phil Foden a montré ses instincts défensifs lors de l’entraînement anglais pour refuser à Harry Kane un certain but. Crédit : @Angleterre



Thiago Silva a fait allusion à un retour à Fluminense l’année prochaine.

Le manager de l’Inter Miami, Gerardo Martino, a confirmé qu’il souhaitait recruter l’ancien attaquant de Barcelone et de l’Atletico Madrid, Luis Suarez.

La Ligue française de football professionnel risque de disparaître des écrans de télévision car elle n’a reçu aucune offre pour les droits de diffusion.

COURRIER QUOTIDIEN

L’audience disciplinaire d’Everton sur la violation présumée par le club des règles de dépenses de la Premier League se déroule en secret cette semaine.

Les joueurs de Saint-Marin ont refusé de revenir sur les affirmations de Rasmus Hojlund selon lesquelles il avait été pris pour cible lors du match de qualification du Danemark à l’Euro 2024 contre la nation mardi.

Il est peu probable que Lionel Messi rejoue en MLS cette saison après que l’Inter Miami ait raté les barrages, a admis Tata Martino.

Harry Maguire a été critiqué par les partisans LGBT d’Angleterre après avoir affirmé que ceux qui ont hué Jordan Henderson n’étaient « pas de vrais fans ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Harry Maguire a défendu son coéquipier Jordan Henderson après avoir reçu des huées de la foule lorsqu’il est entré en jeu.



La NFL a entamé des discussions avec le conseil municipal de Madrid concernant l’organisation d’un match dans la capitale espagnole la saison prochaine.

DAILY MIRROR

Sir Jim Ratcliffe espère que son projet d’achat d’une participation minoritaire dans Manchester United sera conclu à temps pour le mercato de janvier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol donne les dernières mises à jour sur les tentatives de Sir Jim Ratcliffe d’acheter une participation de 25 pour cent dans Manchester United



Thierry Henry admet qu’il est resté sans voix lors de la première mi-temps du quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et l’Afrique du Sud et qu’il a été impressionné par Antoine Dupont.

L’ATHLÉTIQUE

La Premier League publiera cette semaine des directives à l’intention de ses clubs leur conseillant d’interdire les drapeaux israéliens et palestiniens à l’intérieur des stades.

Sergi Roberto a subi une blessure au mollet et devrait rester sur le banc de touche, a confirmé Barcelone.

Manchester United a ouvert une nouvelle « base d’entraînement de haute performance » pour ses équipes féminines et académiques.

José Reyes López, le fils de feu José Antonio Reyes, a signé son premier contrat professionnel avec le Real Madrid.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Kalvin Phillips devrait se voir proposer un départ de Manchester City en janvier pour maintenir son rêve de l’Euro 2024 vivant grâce au scandale des paris italiens – la Juventus et Newcastle United devant être forcés d’entrer sur le marché.

Image:

Le milieu de terrain anglais Kalvin Phillips a eu du mal à gagner du temps de jeu depuis son arrivée à Manchester City l’été dernier.





Everton pourrait devoir 60 millions de livres sterling à 777 Partners au moment où son projet de rachat du club sera approuvé ou bloqué après avoir été prêté 20 millions de livres sterling supplémentaires par leurs nouveaux propriétaires potentiels.

Des pourparlers visant à créer une « super ligue » britannique et irlandaise qui inclurait également des clubs d’Afrique du Sud et d’Italie ont eu lieu entre les dirigeants des fédérations locales et des ligues.

Le retour d’Andrew Flintoff au cricket devrait se poursuivre lorsqu’il rejoindra l’équipe d’entraîneurs des Lions d’Angleterre lors de leur camp d’entraînement aux Émirats arabes unis le mois prochain.

Phil Mickelson a prévenu le PGA Tour qu’il y aurait « sans aucun doute » un nouvel exode des joueurs du circuit vers la LIV Golf League, quelles que soient les négociations de fusion en cours avec le Fonds d’investissement public (PIF). Et Ian Poulter pense que la même chose s’appliquera également au DP World Tour.

NORME DU SOIR

Le capitaine de Chelsea, Reece James, est un doute majeur pour affronter Arsenal après avoir subi un revers sur blessure.

Le capitaine de Tottenham, Heung-Min Son, a confirmé qu’il voulait jouer pour la Corée du Sud malgré les blessures persistantes.

LES TEMPS

Warren Gatland a soutenu l’Angleterre pour surprendre l’Afrique du Sud en demi-finale de la Coupe du monde à Paris samedi et utiliser la blessure de la défaite en finale en 2019 comme motivation.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tyson Fury a envoyé un message passionné de bonne chance à l’Angleterre avant la demi-finale de la Coupe du monde de rugby contre l’Afrique du Sud.



SOLEIL ÉCOSSAIS

Le patron du Celtic, Brendan Rodgers, s’est félicité du retour de Maik Nawrocki après une blessure.

Cameron Carter-Vickers laisse la porte ouverte à un éventuel retour en Premier League un jour.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Steven Naismith a clairement exprimé ses sentiments sur l’option des Rangers de rappeler Alex Lowry de son prêt à Hearts – et le patron de Gorgie estime que le milieu de terrain a transformé son potentiel en « vraie qualité » depuis son arrivée dans la capitale.