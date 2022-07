Newcastle envisage un transfert possible pour l’international suédois Alexander Isak

Les parvenus de la Premier League, Newcastle, pourraient être sur le point de mettre à profit une partie considérable de leur nouveau muscle financier cet été, alors que les Magpies devraient peser un mouvement potentiel pour l’attaquant international suédois Alexander Isak.

Des reportages dans The Telegraph du correspondant de football du Nord, Luke Edwards, ont lié Newcastle à l’intérêt d’Isak alors qu’Eddie Howe sera chargé d’essayer de pousser le club le plus haut possible dans le classement en 2022-23, avec un nouveau leader en tête. une priorité .

Exclusif: Newcastle United évalue l’offre de transfert record pour Alexander Isak | @LukeEdwardsTele https://t.co/0cLy1pTDTB — Telegraph Football (@TeleFootball) 12 juillet 2022

La hiérarchie du club a convenu à l’unanimité qu’Isak constituerait le type de signature qui renforcerait – et stimulerait – la ligne de front de Newcastle en 2022-23 selon Ewards, mais une telle décision aurait un lourd tribut.

Newcastle devrait mâcher dans presque le reste de son budget d’été afin de concrétiser tout accord possible, ce qui inclurait le club battant son propre record de transfert dans le processus.

On dit que la Real Sociedad veut “beaucoup d’argent” pour Isak et Newcastle pourrait être contraint à une discussion de négociation qui manque de toute sorte de position de force étant donné que le club n’a pas réussi à apporter un seul renfort offensif cet été, alors que le club actuel les options d’attaquant central sous Howe sont toutes accompagnées de points d’interrogation.

Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe de St. James’ Park ne peut compter que sur Chris Wood, Callum Wilson et Dwight Gayle comme seules options dans le rôle de numéro 9 après que Joelinton ait été transformé – pour le mieux – en un rôle de milieu de terrain central. sous Howe.

Avec les trois joueurs assis à la barre des 30 ans et largement sous-performants par rapport aux objectifs du club à court, moyen et long terme, Isak (22 ans) coche toutes les cases possibles pour Newcastle.

Si des conditions sont conclues et que le club est prêt à se séparer de ce qui pourrait être au moins 50 millions de livres sterling pour ses services, ce pourrait être la première fois depuis des années qu’un attaquant de qualité supérieure mène la ligne sur Tyneside.

