Newcastle envisage un transfert de 52 millions de livres sterling pour Lucas Paqueta de West Ham en janvier – Paper Talk | Actualités du centre de transfert

Toutes les actualités et rumeurs de transfert des journaux du lundi…

COURRIER QUOTIDIEN

Newcastle envisagerait un coup de 52 millions de livres sterling pour la star brésilienne de West Ham, Lucas Paqueta, en janvier.

Tyson Fury dit qu’il n’a aucun intérêt à combattre Anthony Joshua depuis sa deuxième défaite contre Oleksandr Usyk, disant à Joshua de « se mettre en queue de pelote ».

LE SOLEIL

Manchester United, Arsenal et Liverpool surveillent tous Oscar Gloukh, un milieu offensif israélien de 19 ans qui a rejoint le Red Bull Salzbourg en janvier et qui était auparavant lié à Barcelone.

Luis Rubiales a été contraint de vendre son luxueux appartement madrilène pour couvrir les frais de justice suite à son baiser non consensuel sur Jenni Hermoso et pour augmenter la pension alimentaire de son ex-femme et de ses enfants.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste en chef de Sky Sports, Kaveh Solhekol, explique les changements exigés par l’équipe féminine d’Espagne et les répercussions auxquelles Luis Rubiales pourrait encore être confronté.



LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Sergio Garcia a tenté un dernier effort pour participer à la Ryder Cup en proposant de payer toutes les amendes impayées liées à son adhésion à LIV Golf, estimées à 700 000 £.

Les rebelles de la RFU qui se sont révoltés contre le leadership de Billy Sweeney et Tom Ilube ne croient pas que la RFU puisse se permettre un nouveau partenariat de jeu professionnel avec Premiership Rugby.

ÉTOILE QUOTIDIENNE

David Lloyd a déclaré que c’était maintenant le « moment idéal » pour Andrew Flintoff de revenir au cricket, après que l’ancien joueur polyvalent d’Angleterre ait travaillé avec l’équipe d’Angleterre lors de leur série ODI contre la Nouvelle-Zélande.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Ryan Kent « regretterait » son transfert à Fenerbahce en provenance des Rangers cet été après avoir déjà été relégué à un rôle marginal.