Newcastle envisage un déménagement estival potentiel pour Arnaud Kalimuendo du PSG

Newcastle United poursuit sa recherche d’un avant-centre à long terme cet été au milieu d’une saison d’attentes croissantes sur Tyneside, et les Magpies pourraient être prêts à tourner leur attention vers l’attaquant de 20 ans Arnaud Kalimuendo.

Issu de l’académie des jeunes du Paris Saint-Germain, Kalimuendo a passé les deux dernières années en prêt avec le Racing Club de Lens et sort d’une campagne crédible de Ligue 1 2021-22 qui l’a vu en tête du classement des buteurs pour Les Sang et Or sous la direction de Franck Haise, inscrivant 13 buts en championnat alors que Lens terminait septième et ratait de peu le football européen.

Selon Ben Jacobs de CBS Sports, Newcastle pourrait être amené à affronter son compatriote de Premier League Leeds United ainsi que l’AFC Ajax et l’Atalanta Bergame après que les quatre clubs aient envoyé des demandes au Parc des Princes après ses deux ans. la période de prêt avec Lens s’est terminée avec succès.

Told Leeds, Newcastle, l’Ajax et l’Atalanta se sont tous renseignés auprès du PSG au sujet d’Arnaud Kalimuendo. Jesse Marsch veut un attaquant mais ce ne sera pas Charles De Ketelaere, qui se rapproche d’un transfert à Milan. – Ben Jacobs (@JacobsBen) 12 juillet 2022

Selon Jacobs, les frais potentiels pour Kalimuendo seraient d’environ 20 millions de livres sterling, l’international français des moins de 21 ans représentant une bonne affaire compte tenu de son expérience de haut vol avec Lens au cours des deux dernières saisons.

Avec ce prix plus qu’abordable pour Newcastle, cela pourrait signaler une excellente alternative de transfert à Hugo Ekitike du Stade de Reims, que les Magpies devraient manquer après que l’international français de la jeunesse soit plus qu’heureux de rester à Reims pour une autre année. si le PSG n’est pas disposé à s’entendre avec Reims pour ses services.

Avec Kalimuendo censé correspondre au mandat de transfert concernant le rôle d’attaquant central au club sous Eddie Howe cet été alors que Newcastle cherche à trouver une solution à long terme dans le rôle de numéro 9, un déménagement pour le natif de Suresnes pourrait être l’une des bonnes affaires de l’été.

