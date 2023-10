Newcastle envisage d’agrandir son stade à 65 000 places

Newcastle United a commencé à envisager une extension de son stade, St. James’ Park. L’arène de l’équipe a actuellement une capacité d’un peu plus de 52 000 spectateurs, ce qui en fait le septième plus grand stade de la Premier League. Cependant, le club souhaite agrandir ses sièges pour accueillir jusqu’à 65 000 supporters. Si le projet est terminé, seul Old Trafford de Manchester United deviendra une plus grande arène de la ligue.

Sport télégraphique rapporte que Newcastle essaie de trouver un moyen de rénover à la fois le Gallowgate End et la tribune Est du stade. Bien que rien n’ait encore été confirmé, le club s’attend à ce que ces modifications portent la capacité d’accueil à environ 65 000 personnes.

Des sources du média affirment que Newcastle reçoit actuellement des conseils de cabinets d’architecture dans le cadre de son travail. Les Magpies explorent également les aspects financiers des rénovations potentielles. Cependant, l’équipe préférerait modifier Gallowgate End et East Stand pour qu’ils ressemblent à Leazes End et Milburn Stand.

L’entraîneur du club salue la rénovation du stade

St. James’ Park était autrefois l’un des plus grands stades de l’élite anglaise. L’arène historique est le troisième plus ancien stade actuellement utilisé en Premier League. Néanmoins, plusieurs clubs ont construit de nouvelles arènes ces dernières années pour surpasser Newcastle. Cela inclut Tottenham Hotspur, Arsenal, Manchester City et West Ham.

Le manager de Newcastle, Eddie Howe, a récemment été interrogé sur l’éventuelle évolution de la capacité du stade. «J’adorerais le voir élargi. Si cela peut être fait, je suis sûr que le club le fera à un moment donné », a proclamé Howe.

« C’est vraiment la philosophie du club. Si nous pouvons faire avancer les choses et améliorer les choses pour les supporters, pour tout le monde, le club le fera. Mais ce n’est pas simple, ce n’est pas un processus simple mais nous aimerions avoir plus de supporters dans le stade.

L’agrandissement du stade de Newcastle intervient après une foule déchaînée en Ligue des champions

Les supporters à l’intérieur de St. James’ Park ont ​​créé une atmosphère incroyable pour leur retour en Ligue des champions la semaine dernière. Après deux décennies d’absence de la plus grande compétition européenne, Newcastle a accueilli mercredi soir le puissant Paris Saint-Germain. Bien qu’outsiders du match, les Magpies ont fini par écraser les champions de France 4-1.

La foule était électrique depuis les festivités d’avant-match jusqu’au coup de sifflet final de la soirée. En supposant que le club puisse accueillir davantage de supporters dans le stade, l’atmosphère à l’intérieur de St. James’ Park pourrait être encore plus impressionnante à l’avenir.

PHOTO : IMAGO / Chaque deuxième média