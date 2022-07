Newcastle entre dans la course pour le milieu de terrain du Real Madrid Marco Asensio

L’international espagnol Marco Asensio semble sur le point de quitter le Real Madrid, champion d’Espagne, cet été, et les nouveaux arrivants potentiels en Premier League, Newcastle, pourraient être une destination possible pour le milieu de terrain de 26 ans.

Selon Faaez Samadi, des informations parues dans Mail Online ont lié Newcastle au fait de jeter son muscle financier dans la conversation pour débarquer Asensio, mais ils seront obligés de rivaliser avec un groupe de géants européens pour l’éloigner de la capitale espagnole.

Newcastle “s’apprête à entrer dans la course pour signer la star du Real Madrid Marco Asensio” https://t.co/W1DWL4bKih – MailOnline Sport (@MailSport) 8 juillet 2022

Newcastle devrait potentiellement affronter Liverpool, Arsenal et l’AC Milan pour Asensio, les trois clubs prélevant leur propre intérêt sur le natif de Palma qui n’a plus qu’un an sur son contrat actuel à Madrid.

Bien que les Magpies soient désormais l’un des clubs les plus riches d’Europe, le patron Eddie Howe manque d’un véritable pouvoir de star dans l’équipe première, à l’exception de l’acquisition du milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães et de l’international anglais Kieran Trippier, tous deux entrés dans le giron la saison dernière. .

Les accords conclus pour le défenseur international néerlandais Sven Botman et le gardien international anglais Nick Pope ont signalé l’intention du club cet été de façonner un noyau à long terme qu’Eddie Howe peut utiliser pour faire avancer les places européennes, et un joueur du pedigree et du profil d’Asensio. pourrait être juste le tonique.

Avec des rapports suggérant que Newcastle n’aurait qu’à se séparer quelque part dans la région de 21 millions de livres sterling à 26 millions de livres sterling – une décision, si elle était terminée, qui porterait les dépenses estivales du club à environ 90 millions de livres sterling – le prix ne serait sûrement pas un objet, mais plutôt, convaincre Asensio de rejoindre Newcastle sur certaines des autres destinations possibles pourrait s’avérer plus difficile.

