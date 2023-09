Newcastle enfreint les règles de l’UEFA sur les préparatifs d’avant-match après que la tempête ait retardé son départ pour Milan pour l’ouverture de la Ligue des champions | Actualités footballistiques

Newcastle a enfreint par inadvertance les règles de l’UEFA concernant les préparatifs de la Ligue des champions après que son vol vers Milan ait été retardé de plus de deux heures en raison d’une tempête en Italie.

Eddie Howe et son équipe ont décollé avec deux heures et 20 minutes de retard de Newcastle pour leur vol vers le nord de l’Italie.

Les règles de l’UEFA stipulent que les équipes doivent tenir leur conférence de presse d’avant-match entre 12h00 et 20h00, heure locale, la veille du match.

Une tempête a balayé Milan à 17 heures, juste après le décollage de Newcastle, mais il n’est pas certain que ce soit la cause du retard.

Eddie Howe, lorsqu’il est finalement arrivé à San Siro, a déclaré que la météo était la raison de leur retard et a admis qu’ils étaient restés assis sur la piste pendant près de deux heures avant de décoller.

La conférence de presse de Newcastle a débuté à 21 heures, deux heures après l’heure prévue.

Howe : l’arrivée de Milan « pas grave »

L’entraîneur-chef de Newcastle, Eddie Howe, envisage un retour du club en Ligue des champions après 21 ans d’absence où ils affronteront Milan.



Howe a insisté sur le fait que les conditions météorologiques qui ont retardé l’arrivée de Newcastle en Italie ne feront pas dérailler leur aventure en Ligue des Champions.

La dernière mission européenne du club a à peine démarré sous les meilleurs auspices lorsque, ayant bénéficié d’une dispense spéciale pour s’entraîner à Tyneside lundi matin plutôt qu’à San Siro plus tard dans la journée, ils sont restés sur le terrain pendant plus de deux heures.

Cependant, s’exprimant lors de sa conférence de presse à leur arrivée, Howe a insisté sur le fait que les préparatifs pour une rencontre d’ouverture difficile avec Milan ne seraient pas entravés.

Il a déclaré : « Cela fait simplement partie du travail que nous faisons. Il n’est pas inhabituel que cela puisse arriver. Il s’agissait d’un problème météorologique, mais nous avons été dans des situations similaires. »

« C’est quelque chose auquel nous sommes habitués, même si c’est une heure d’arrivée un peu plus tardive que ce que nous aurions souhaité pour les joueurs. Ce n’est cependant pas grave. »

Analyse : Howe sera frustré à huis clos

GRATUIT À REGARDER : Faits saillants du match de Premier League entre Newcastle et Brentford.



Keith Downie de Sky Sports News à Milan :

Eddie Howe ne sera pas content que le vol de Newcastle soit retardé de près de deux heures et demie. Nous étions assis à la conférence de presse et nous les attendions, personne ne nous a dit qu’ils étaient en retard – et avant même qu’ils n’arrivent à Milan, ils ont enfreint les règles de l’UEFA.

Il y avait du très mauvais temps à Milan vers 17 heures, une très grosse tempête, et si c’est la raison du retard du vol, il faut l’accepter.

Les gens peuvent se demander pourquoi ils n’ont pas pris l’avion plus tôt. Eddie Howe souhaitait s’entraîner à Newcastle plutôt qu’à San Siro, ce qui est très inhabituel pour des équipes en mission européenne. Ils peuvent le faire, ils ont le droit de le faire, ils ne pourraient pas le faire en huitièmes de finale.

Je crois que la raison pour laquelle il a fait cela est parce qu’il ne veut pas que quiconque puisse regarder leur séance la veille du match.

Cela a cependant des répercussions, et avec leur vol retardé de deux heures et demie et leur arrivée pour une conférence de presse à 21 heures, ils ne seront probablement pas à leur hôtel avant 23 heures.

Sandro Tonali, qui a besoin de se reposer pour le match avec un coup d’envoi précoce, va se coucher tard ce soir. Cela n’a pas l’air très bien en ce moment.

Ce sera quelque chose qui frustrera Howe. À qui la faute, nous attendrons et verrons, mais pas une bonne préparation pour leur premier match de football en Ligue des champions. Vous aimeriez penser que Newcastle joue tellement de matchs à l’extérieur en Angleterre qu’ils sauraient qu’ils aimeraient s’installer dans leur hôtel bien avant cela.