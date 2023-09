Newcastle empêche Milan de faire match nul lors du premier match de l’UCL en 20 ans

L’AC Milan et Newcastle ont fait match nul mardi en Italie. Ce match marquait le premier match de Ligue des champions des Magpies en 20 ans. Cela a également permis à Milan de ne pas réussir à battre une équipe anglaise en phase de groupes de la compétition. Les équipes feront face à des tests difficiles contre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund dans le groupe F du tournoi.

La pression était fermement exercée sur les hôtes après que Milan ait été battu 5-1 par son rival de l’Inter ce week-end. À la suite de la récente défaite, le manager Stefano Pioli a apporté trois changements à sa formation de départ pour le match de mardi. La star de l’USMNT, Christian Pulisic, a été l’un des joueurs à perdre sa place dans l’équipe. L’Américain a débuté le match sur le banc.

Les hôtes dominent les premiers stades du match, mais ne trouvent pas de but

Milan a commencé le match du bon pied. Les géants de la Serie A ont enregistré neuf tirs au total dans les 20 premières minutes du match. Cependant, le gardien de Newcastle, Nick Pope, a réussi à maintenir le match sans but pendant cette période. L’international anglais a réalisé une série d’arrêts, dont de solides occasions de Samuel Chukwueze, Olivier Giroud et Theo Hernandez.

Les Italiens auraient alors peut-être dû prendre l’avantage à la 34e minute lorsque Rafael Leao effectuait une course folle dans la surface de Newcastle. Après avoir raté plusieurs occasions de tir, l’ailier est tombé au sol sans être touché. Tommaso Pobega a ensuite vu un tir retiré de la ligne quelques instants plus tard. Le match s’est finalement déroulé sans but à la mi-temps. Milan a réalisé 14 tentatives de tir au total dans la première mi-temps, alors que les visiteurs n’en avaient que deux.

Newcastle répond au départ de Milan, mais le match se termine par un match nul et vierge

Newcastle a semblé se calmer un peu en début de seconde période. Les Magpies ont enregistré autant de tirs dans les 10 premières minutes de la dernière période que pendant toute la première mi-temps. Néanmoins, aucune des deux équipes n’a réussi à tester efficacement les gardiens de but.

Le duo de l’USMNT Yunus Musah et Pulisic sont ensuite tous deux entrés dans la mêlée pour Milan en tant que remplaçants en seconde période. Alors que les Américains ont plutôt bien joué pendant les dernières étapes du match, le match s’est terminé sans but dans la soirée. Milan affrontera ensuite Vérone ce week-end. Newcastle, en revanche, se rendra dimanche pour affronter Sheffield United.

