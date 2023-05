Newcastle écrase Brighton pour se rapprocher de la qualification UCL

Newcastle a battu Brighton jeudi pour se rapprocher de la qualification en Ligue des champions. Les Magpies ont marqué deux fois dans chaque mi-temps pour dominer les Seagulls sur Tyneside. Les buts tardifs de Callum Wilson et Bruno Guimarães ont cimenté la victoire en Premier League.

Les Magpies espéraient se remettre sur les rails après une défaite contre Arsenal suivie d’un match nul contre Leeds. Ils sont entrés dans la journée en troisième position du classement de la Premier League, devant Manchester United à la différence de buts. Brighton a également eu la chance de progresser sur une éventuelle place dans le top quatre. Les Seagulls ont commencé le match sixième mais ont eu deux matchs supplémentaires au calendrier par rapport à Liverpool, cinquième.

Newcastle a commencé le match de jeudi sur le pied avant. Alexander Isak et Miguel Almiron ont tous deux eu des opportunités décentes dans les cinq premières minutes. Le Suédois a vu son tir s’éloigner d’une bonne position, tandis qu’Almiron a vu un tir bloqué par Jan Paul van Hecke. Fabian Schar a également frappé un coup franc dangereux directement sur le gardien de Brighton Jason Steele.

Trippier crée deux buts pour donner à Newcastle l’avantage sur Brighton

La percée pour les hôtes est finalement intervenue à la 23e minute. Cependant, le but a été marqué par Deniz Undav dans son propre filet. Kieran Trippier a envoyé un coup de pied de coin typiquement dangereux qui a jeté un coup d’œil sur la tête de l’attaquant de Brighton et passé Steele. L’attaquant allemand a tenté d’envoyer le ballon loin de son but mais s’est finalement trompé de tête. C’était le sixième but contre son camp de Brighton jusqu’à présent cette saison.

https://twitter.com/NBCSportsSoccer/status/1659271888344948744

Newcastle a doublé son avance quelques instants avant la pause de la mi-temps. Tout comme le premier score, Trippier a créé le but à partir d’un coup franc. L’international anglais a envoyé un coup franc parfait à Dan Burn. Le défenseur polyvalent de 6’6″ a pu facilement s’accrocher au ballon avec une tête qui s’est retrouvée au fond du filet. C’était son premier but en Premier League depuis qu’il a joué pour Brighton il y a plus d’un an.

Les visiteurs récupèrent un but au début de la seconde mi-temps

Les hôtes ont cherché à poursuivre leur domination au début de la seconde mi-temps. Cependant, Steele a fait un énorme arrêt pour empêcher un tir d’Almiron à la 50e minute. Bien qu’il ait l’air d’un but sûr, le gardien a arrêté le tir de manière impressionnante. L’arrêt s’avérerait encore plus important étant donné que Brighton était de retour dans le jeu quelques instants plus tard.

Undav a inscrit son équipe sur la feuille de match une minute seulement après le gros arrêt avec un but, cette fois pour son équipe. Billy Gilmour a trouvé l’Allemand avec une balle intelligente en profondeur vers la surface de réparation de Newcastle. Undav a ensuite glissé son tir au-delà d’un Nick Pope plongeant pour réduire le déficit à un but. C’était son quatrième but lors de ses cinq derniers matches de haut vol.

Les pies ajoutent deux buts en retard

Néanmoins, Newcastle étendrait à nouveau son avance avec seulement deux minutes à jouer. Almiron a effectué une solide course sur le flanc droit et a envoyé Callum Wilson au but à 40 mètres. Bien que l’attaquant anglais ait semblé être hors-jeu, il a intelligemment fait sa course au bon moment. Wilson a ensuite couru vers Steele et a inscrit son 18e but en Premier League de la campagne.

Wilson a ensuite créé le quatrième de la soirée de son équipe deux minutes plus tard. L’attaquant a de nouveau couru libre au but mais au lieu de tirer, il a froidement et généreusement nourri Bruno Guimarães pour le but ouvert.

La victoire de Newcastle rapproche le club de la qualification en Ligue des champions. Ils n’ont besoin de remporter qu’une seule victoire de plus lors de leurs deux derniers matches pour s’assurer une place parmi les quatre premiers du classement. Newcastle affrontera ensuite Leicester City, avant de terminer sa campagne contre Chelsea.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images