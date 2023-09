Newcastle devrait éviter toute sanction malgré une violation des règles de l’UEFA avec une arrivée tardive avant le match d’ouverture de la Ligue des champions

Eddie Howe est optimiste et pense que les conditions météorologiques défavorables qui ont retardé l’arrivée de Newcastle à Milan ne feront pas dérailler leur campagne en Ligue des Champions.

Leur premier aperçu du football en Ligue des champions en 20 ans n’a pas démarré sous les meilleurs auspices lorsqu’ils ont reçu une dispense spéciale pour s’entraîner à Tyneside lundi matin, plutôt qu’à San Siro plus tard dans la journée.

Toutefois, lors d’une conférence de presse qui a finalement débuté vers 21 heures, heure locale, alors qu’elle était initialement prévue à 19 heures, Howe a assuré que les préparatifs pour une rencontre d’ouverture difficile avec l’AC Milan ne seraient pas entravés.

Il a déclaré : « Cela fait simplement partie du travail que nous faisons. Il n’est pas inhabituel que cela puisse arriver. Il s’agissait d’un problème météorologique, mais nous avons été dans des situations similaires. »

« C’est quelque chose auquel nous sommes habitués, même si c’est une heure d’arrivée un peu plus tardive que ce que nous aurions souhaité pour les joueurs. Ce n’est pas grave cependant. »

Howe et ses joueurs devaient quitter Tyneside vers 14h30, mais ont finalement décollé vers 17 heures et, alors que les médias se rassemblaient au stade pour attendre Sandro Tonali, 45 ans et ancien milieu de terrain milanais, un avion a suivi L’application suggérait qu’ils étaient toujours quelque part au-dessus de la France.

Ils sont finalement arrivés au stade vers 21 heures, l’article 73 du règlement de l’instance dirigeante de l’UEFA stipulant : « Les conférences de presse doivent commencer entre 12h00 et 20h00, heure locale. Les exceptions à ces horaires doivent être convenues à l’avance avec l’UEFA. »

Cependant, l’agence de presse PA rapporte qu’une première infraction entraînera probablement un avertissement plutôt qu’une sanction plus sévère.

Si Newcastle était arrivé à l’heure, ils l’auraient fait sous une pluie torrentielle alors que les nuages ​​​​d’orage se rassemblaient sur la ville italienne alors qu’une journée étouffante touchait à sa fin.

Le match de mardi soir, qui se jouera 26 ans et deux jours après que les Magpies ont battu Barcelone 3-2 dans le même tournoi, intervient plus de deux décennies après leur dernière apparition dans la première compétition de clubs d’Europe.

Pour Howe, ce sera le premier match de Ligue des Champions auquel il assistera, et il savoure celui-ci contre une équipe qui a subi un derby 5-1 aux mains de ses voisins de l’Inter Milan samedi.

Il a déclaré : « Je n’y ai jamais assisté. J’ai toujours été trop occupé à travailler pour en assister un. Mais ce n’est pas quelque chose auquel j’ai pensé. C’est un match de football.

« Oui, ce sera un moment de grande fierté pour moi. Je pense que ce sera un moment de très grande fierté pour tous ceux qui sont liés à Newcastle d’être de retour en Ligue des champions après une longue période d’absence.

« Mais c’est un match de football et je pense que c’est comme ça que nous devons l’aborder. Oui, c’est un match spécial et nous devons être à notre meilleur. Il y a de légères différences en termes d’endroits où nous avons voyagé, mais le le jeu sera le même et ce sera très difficile.

Le dernier match du club dans la compétition, une défaite 2-0 à domicile contre Barcelone en mars 2003, a vu Shay Given, Kieron Dyer et Alan Shearer affronter Frank de Boer, Xavi et Patrick Kluivert.

Cette fois, la signature estivale d’environ 53 millions de livres sterling, Tonali, demi-finaliste avec Milan la saison dernière, fera partie d’une nouvelle génération qui tente d’écrire un nouveau chapitre dans l’histoire du club.

L’international italien a déclaré : « Ce sera le sentiment le plus excitant de ressortir à nouveau dans un stade rempli de monde.

« Ils m’ont laissé vivre mon rêve ici à l’AC Milan, mais maintenant je reviens en tant que rival. J’aurai beaucoup de sentiments demain.

« Tout s’est passé si vite avec le transfert, j’ai été dépassé au début, mais j’ai découvert une équipe formidable, un staff formidable et je joue pour des gens qui aiment le football. Les habitants de Newcastle aideront tout le monde. »