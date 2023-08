Newcastle de retour avec Adidas dans une liaison de kit emblématique alors qu’un documentaire sur Amazon divulgue un accord

Newcastle United portera des kits Adidas la saison prochaine dans un mouvement qui rappellera aux fans l’une des époques les plus excitantes du club.

Les Magpies portaient Adidas au cours de l’une de leurs périodes récentes les plus réussies, dans les années 1990, avec bon nombre de ces kits considérés comme emblématiques par les supporters de Toon.

La nouvelle de la liaison a été accidentellement divulguée vendredi alors que le documentaire d’Amazon a publié les épisodes trois et quatre à l’avance, révélant un secret qui était déjà connu de beaucoup mais qui n’était censé être annoncé que le 1er septembre.

Les troisième et quatrième épisodes de « We are Newcastle United » ont été mis en ligne par erreur vendredi et n’ont été retirés que dans l’après-midi.

Dans le documentaire, une délégation de club a été vue scellant un accord avec Adidas à leur base en Allemagne, dans ce qui a été décrit comme « le plus gros contrat que le club ait jamais conclu ».

« Cela pourrait valoir des centaines de millions de livres en kits et en ventes au détail au cours des cinq prochaines années », a déclaré le narrateur Alan Shearer.

Le copropriétaire Mehrdad Ghodoussi était là et a déclaré aux patrons d’Adidas : « C’est comme si deux vieux amants se remettaient ensemble. »

Après la fuite de la nouvelle, Adidas UK a publié un tweet samedi, qui a été partagé par le club et comprenait des yeux et des emojis de pop-corn.

À en juger par la réaction, les fans semblaient ravis d’échanger les fabricants actuels Castore pour un retour à Adidas.

Ces supporters devront cependant attendre, la liaison ne devant pas démarrer avant la saison prochaine.

