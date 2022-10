Newcastle coule Tottenham pour entrer dans le top quatre

Newcastle est entré dans le top quatre de la Premier League avec une victoire 2-1 à Tottenham dimanche qui a porté un nouveau coup aux aspirations au titre des Spurs.

Callum Wilson et Miguel Almiron étaient dans le mille pour les Magpies, qui n’ont encore perdu qu’une seule fois cette saison.

Harry Kane a retiré un but pour Tottenham, mais une deuxième défaite dommageable pour les hommes d’Antonio Conte en cinq jours les laisse à cinq points du leader Arsenal après avoir joué un match de plus.

Conte a rejeté les suggestions selon lesquelles son équipe pourrait se battre pour un premier titre de champion depuis 1961 après avoir été largement dominée lors d’une défaite 2-0 contre Manchester United mercredi.

Plutôt que de lever les yeux, les Spurs, troisièmes, regardent peut-être par-dessus leur épaule alors que Newcastle se rapproche à moins de deux points de leurs adversaires.

Les hommes d’Eddie Howe ont également devancé Chelsea et Manchester United, et avec la possibilité pour le club saoudien de se renforcer davantage dans la fenêtre de janvier, ils constitueront une menace majeure pour les puissances traditionnelles pour une place dans le top quatre.

Tottenham s’est retrouvé dans la rue Son Heung-min, n’ayant pas réussi à ouvrir le score lorsque le Sud-Coréen n’a pas obtenu suffisamment d’achat sur une tentative de puce contre Nick Pope lors d’un face-à-face avec le gardien anglais au début.

S’il n’y avait pas eu l’héroïsme du gardien des Spurs Hugo Lloris, les hommes de Conte auraient été au bout d’un score humiliant à Old Trafford en milieu de semaine.

Mais le capitaine français était coupable des deux buts de Newcastle avant la pause.

Lloris était furieux du premier but a été autorisé à se tenir debout lorsqu’il est entré en collision avec Callum Wilson.

Alors que Lloris est tombé au sol, Wilson a tourné et a parfaitement soulevé la balle lâche dans un filet non gardé. Malgré un contrôle VAR, aucune faute n’a été attribuée.

Cinq minutes avant la mi-temps, les visiteurs ont doublé leur avance quand Almiron a traversé la défense de Tottenham avant de dépasser Lloris, qui aurait dû mieux faire pour garder le paraguayen. abattu.

Les Spurs semblent dépourvus d’idées sous un déluge de pluie au début de la seconde mi-temps alors que Newcastle caressait le ballon avec confiance.

Mais l’équipe locale a trouvé un retour dans le match via un corner alors que Clement Lenglet dirigeait le corner de Son en direction de Kane pour hocher la tête dans son 11e but de la saison.

Newcastle possède le meilleur bilan défensif de la Premier League et a montré pourquoi en tant que ils ont tenu bon dans la dernière demi-heure pour mettre fin à la série de 10 victoires consécutives à domicile de Tottenham.

