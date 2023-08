Newcastle contre Liverpool : Premier League – en direct

4 minutes Liverpool fait pression haut, et c’est ce nouveau milieu de terrain qui le leur permet. Sur ce point, je dois préciser que Gakpo n’est plus de la partie, rétabli en avant-centre pour laisser entrer Endo.

Je suppose que Liverpool cherche également à cibler de vastes zones. Je suis certain qu’ils penseront que Salah a battu Burn, tandis que le désir d’attaquer de Trippier offre une opportunité à Luis Diaz. Ce qui pourrait bien décider du match, cependant, c’est la bataille au milieu de terrain : Joelinton, Tonali, Guimaraes contre Endo, Mac Allister, Szboszlai. À première vue, j’aime bien Newcastle, car ils se connaissent mieux et pourraient aussi être de meilleurs individus, mais le trio de Liverpool a probablement plus de buts.

Eddie Howe dit à Sky que lorsque Newcastle livre des résultats contre des adversaires forts, ils s’engagent sur la performance. Ses joueurs savent ce qu’on attend d’eux et le public sera là pour eux comme ils l’ont toujours été, mais l’équipe doit l’être aussi. C’est un championnat difficile, et même si Newcastle a connu des expériences difficiles contre Liverpool la saison dernière, ils ne se concentrent pas là-dessus. Tactiquement, il doit faire face à l’arrivée d’Alexander-Arnold au milieu de terrain – on lui a demandé s’il ciblerait l’écart, mais il note que cet ajustement s’est accompagné d’une succession de bonnes performances de Liverpool.

Il est intéressant de noter que Klopp a fait des plans si précis pour aujourd’hui qu’il s’est senti incapable de choisir un joueur qui avait raté la séance. J’imagine qu’il a travaillé dur pour fermer les flancs parce que tout le monde sait désormais – des années plus tard qu’il n’aurait dû le faire – qu’ils sont vulnérables dans cette zone. J’ose dire qu’il aura également donné à son milieu de terrain trois instructions spécifiques sur où et quand se trouver, couvrant les défenseurs tout en soutenant l’attaque.

Klopp dit qu’une fois qu’il aurait vu qu’Endo était en forme, il allait toujours commencer , mais Jota est absent car il a raté une séance tactique importante hier, à cause d’un rhume. A partir de demain, il récupérera Jones et Thiago.

« G’Day Dan », commence Chris Paraskevas. « Il s’agit d’un véritable test décisif pour Howe, Jason ‘Mad Dog’ Tindall et co. Je pense qu’ils ont gonflé leurs lignes tactiquement et en termes de performances à l’Etihad la semaine dernière, donc il y a une pression supplémentaire ici. Au fil des années, nous, les fans de Newcastle, avons été soumis à beaucoup trop de rediffusions de « ce » but de Collymore. Pourquoi ne voyons-nous pas plus de rediffusions d’Andy Caroll plongeant comme Jason Statham (avant Guy Ritchie) lorsqu’on lui présente un tap-in, le carton rouge de Reina et Jose Enrique devant jouer le gardien de but ? Il suffisait d’être là (et par « là », j’entends ivre dans un bar de Sydney avec à peine assez d’argent pour rentrer à la maison).

Je ne suis pas sûr qu’il y ait une barre qui signifie qu’un génie comme Klopp n’est plus efficace, mais le succès de Liverpool a été soutenu non seulement par lui, mais aussi par la meilleure gestion des transferts possible dans l’histoire du jeu. Remplacer Mané, Fabinho et Henderson est déjà assez difficile, mais le faire dans les limites d’un budget, pour le genre d’argent qu’ils coûtent ? Presque impossible.

Je suis presque sûr de l’avoir dit à cette heure la semaine dernière, mais Andros Townsend est un excellent analyste et essaie de passer outre les bantz avec des questions et des réflexions sérieuses. Je me demande s’il pourrait faire le travail de co-communication, car je ne pense pas que Sky soit du tout bien servi dans ce département.

Quant à Liverpool, je suis impatient de voir comment son nouveau milieu de terrain prend forme. Je ne suis pas sûr que cela se soit rétabli depuis que Wijnaldum a été remplacé par Thiago, car ils ne pouvaient plus faire sortir leurs adversaires du terrain, forçant des turnovers élevés et permettant à leurs arrières latéraux de jouer. Eh bien, ils sont de retour à aligner trois jeunes hommes maintenant, trois coureurs de qualité, et Dominic Szoboszlai, en particulier, a une capacité révolutionnaire que le génie RH de Klopp lui donne une grande chance d’exploiter.

il y a 1h 10h30 HAE Préambule

Dans une vie d’obsession du football, certaines images restent gravées dans l’esprit. Et pour votre correspondant, l’un d’eux vient d’une version antérieure de la bagarre de cet après-midi, il y a près de 25 ans jour pour jour, qui reste à ce jour aussi époustouflante qu’elle l’était à l’époque.

Liverpool a remporté le match – le premier de Ruud Gullit en tant qu’entraîneur de Newcastle – 4-1, mais ce qui me vient à l’esprit, c’est le triplé révoltant et compétent décaissé par Michael Owen, fraîchement sorti de son fracassant France ’98, dans ses 32 premières minutes. Le troisième but, en particulier, est un effort sublime, un éclatement devant Philippe Albert suivi d’un éclat poignardé sur l’épaule de Shay Given, toujours debout… après quoi Owen a couru le long de la ligne de signature, les yeux écarquillés, faussement incrédule face à sa propre magnificence. , puis dans une performance de twee performatif qui a chanté les âmes de Tyneside à Tuvalu, s’est joyeusement frotté les mains devant la simplicité hilarante et insondable de tout cela. Il avait 18 ans.

Oui, et j’avais 19 ans, le premier footballeur sérieux plus jeune que moi à passer un après-midi réparateur – l’un des nombreux subis par Newcastle lors de ce match, pour terminer une séquence légèrement moins adroite que celle de Little Micky. Cela fait 15 matchs, 11 défaites et près de huit ans depuis la dernière victoire contre Liverpool et avant cela, il y a eu diverses autres coups et coups… mais les choses ont-elles changé maintenant ?

Aujourd’hui, c’est la première fois depuis longtemps que l’équipe locale arrive à ce match en tant que favorite pour remporter des points, et il est facile de comprendre pourquoi. L’origine de la reprise de Newcastle est inignorable, mais dans ce contexte – *que* contexte – Eddie Howe a fait un travail formidable, en formant une équipe physiquement monstrueuse, brodée de la qualité supplémentaire d’Alexander Isak et de Bruno Guimarães. pour devenir l’adversaire le moins agréable de la Premier League. Ils sont méchants, méchants et absolument voraces.

Liverpool, quant à lui, reste en désordre. Leur génie offensif et leurs options sont tels qu’ils ont une chance de gagner n’importe quel match, mais leur milieu de terrain est au mieux instable et au pire suspicieux tandis qu’en défense, Virgil van Dijk et Andy Robertson regardent au-delà de leurs sommets et Trent Alexander-Arnold le fera. sois toujours Trent. Ils connaissent cependant la signification de cette rencontre et comment s’imposer dans une rencontre similaire.

Tout cela signifie que cela est mis en place pour un match de football associatif vraiment percutant, les deux équipes s’en prenant dès le départ. On y va!

Coup d’envoi : 16h30 BST