Newcastle contraint de se contenter d’un point à l’entêtement Crystal Palace

Cela fait si longtemps que Newcastle n’a pas concédé de but en Premier League que même Eddie Howe pourrait ne pas se rappeler qui l’a marqué. Une autre feuille blanche – leur sixième consécutive – a permis à son équipe de passer au-dessus de Manchester United à la troisième place du tableau malgré son échec à trouver une percée contre une défense obstinée de Crystal Palace.

Pour mémoire, la consolation de Romain Perraud pour Southampton le 6 novembre était la précédente occasion pour Nick Pope de retirer le ballon de son propre filet lors d’un match de championnat et, mis à part le brillant arrêt du gardien anglais en seconde période pour refuser le remplacement Jean-Philippe Mateta, ce disque n’a jamais semblé s’arrêter là.

Crystal Palace 0-0 Newcastle : Premier League – réaction en direct Lire la suite

Après avoir disputé 20 matches et n’en avoir concédé que 11 jusqu’à présent, le défi est de savoir si Newcastle peut trouver l’avant-garde requise à l’autre bout, n’ayant pas réussi à créer de nombreuses occasions significatives de prendre les trois points ici.

Le reste des quatre premiers n’étant pas en action jusqu’à aujourd’hui, Howe a dû réaliser que ce voyage dans le sud de Londres représentait une opportunité pour son équipe de creuser l’écart sur Tottenham à la cinquième place. La nouvelle que Bruno Guimarães avait été étonnamment en forme après avoir été initialement exclu pour une blessure à la cheville cette semaine a été un coup de pouce majeur pour les visiteurs, car leur entraîneur a pu nommer une équipe inchangée depuis la victoire sur Fulham le week-end dernier.

Mais il y a eu une sélection surprise de Vieira, qui a laissé Michael Olise sur le banc malgré ses exploits de dernière minute contre Manchester United en milieu de semaine et a rappelé Joel Ward, Eberechi Eze, Jeffrey Schlupp et Jordan Ayew, le manager du Palace citant le besoin de frais les jambes. Le match nul contre United qui a mis fin à leur séquence de neuf victoires consécutives n’était que le deuxième point que Palace avait récolté contre une équipe du top six cette saison après l’impasse à St James ‘Park en septembre et c’est Newcastle qui a commencé avec plus d’intention quand Miguel Almirón n’a pas réussi à guider un centre de Joe Willock cadré.

Un mouvement astucieux sur le flanc droit impliquant Kieran Trippier et Dan Burn qui s’est terminé par un arrêt confortable de Vicente Guaita était un autre avertissement pour Palace que la soirée pourrait être longue pour les supporters locaux. Mais alors qu’Eze commençait à trouver ses marques au milieu de terrain, créer de réelles occasions contre une défense aussi avare que celle de Newcastle n’est pas une mince affaire. Sven Botman n’a pas encore terminé du côté des perdants lors de 17 apparitions précédentes en Premier League et le Néerlandais a rarement dû transpirer car Palace était limité à une seule touche dans la surface de réparation de Newcastle dans les 25 premières minutes.

Joe Willock de Newcastle se bat avec Joel Ward. Photographie : Ben Stansall/AFP/Getty Images

Le capitaine du palais, Marc Guéhi, a peut-être eu la chance de ne pas recevoir de deuxième carton jaune pour avoir fait tomber Callum Wilson après avoir été sévèrement averti dès le début par l’arbitre, Craig Pawson, pour un défi inopportun, mais le coup franc qui en a résulté a été gaspillé. C’était un autre coup de pied arrêté qui s’est presque avéré être la perte de Palace, cependant, lorsque Joelinton s’est retrouvé banalisé au bord de la surface de réparation de six mètres après un corner mais n’a pas pu trouver un moyen de dépasser Guaita sur la ligne de but. Wilfried Zaha a chuté sous la pression de Kieran Trippier lors d’une rare attaque à l’autre bout et Chris Richards s’est écarté d’un corner dans le premier effort significatif de Palace juste avant la pause.

N’ayant réussi que 18 buts toute la saison en Premier League, il est clair de voir où se situent les problèmes de Vieira et il reste à voir si Palace poursuit sa tradition de janvier de signer un attaquant qui a commencé en 2018. Zaha a dû être soigné pour une blessure présumée aux ischio-jambiers. au début de la seconde mi-temps mais est revenu à la mêlée avec sa jambe fortement attachée. Newcastle a continué à monter la pression alors que Botman se dirigeait loin du coin de Trippier à l’heure de jeu, mais la course de Zaha a été courue peu de temps après alors qu’il boitait pour être remplacé par Olise.