Newcastle confirme qu’Harvey Barnes est « gravement » blessé

Le manager de Newcastle, Eddie Howe, a confirmé qu’Harvey Barnes avait subi une blessure importante lors de leur match contre Sheffield United dimanche. La nouvelle a sans aucun doute été la seule chose qui n’a pas fonctionné pour les Magpies ce jour-là. Après tout, Newcastle a marqué huit buts lors du match contre les Blades nouvellement promus.

Alors que Barnes devrait rater plusieurs matchs, son manager a hésité à fixer un calendrier exact pour la blessure. « Il est difficile. Je ne veux pas fixer de délai jusqu’à ce que nous obtenions la confirmation du spécialiste, mais je pense que cela prendra des mois plutôt que des semaines », a déclaré Howe aux journalistes mardi.

« C’est une blessure à une partie du pied juste en dessous de l’orteil. Je pense que c’est une blessure assez importante. Nous l’avons fait scanner. Nous attendons maintenant l’avis d’un spécialiste sur la marche à suivre, qu’il y ait ou non une intervention chirurgicale.»

Barnes indemne alors qu’il souffre d’une étrange blessure avec Newcastle

Howe a ensuite également confirmé que Barnes avait subi le revers alors qu’il tentait de courir. Les blessures sans contact chez les joueurs de football peuvent être dangereuses et quelque peu imprévisibles. « Je pense qu’il craignait probablement le pire parce qu’il n’y avait personne autour de lui et il savait que ce n’était pas tout à fait bien », a poursuivi Howe.

« Il ne fait aucun doute qu’il sera déçu car il était très désireux de montrer sa valeur et dimanche était l’occasion de le faire. Mais quelle que soit la blessure, nous le soutiendrons et nous savons que c’est un joueur de grande qualité et qu’il a encore un rôle énorme à jouer.

L’ailier bénéficiait de plus de temps de jeu avant le revers

Barnes vient tout juste d’arriver à Newcastle en provenance de Leicester City dans le cadre d’un contrat de 45 millions de dollars en juillet. Malgré l’importante affaire d’argent, Howe n’a pas donné beaucoup de temps de jeu à l’ailier. En fait, l’attaquant n’a réussi que deux titularisations en sept matches au total jusqu’à présent cette saison. Howe a plutôt régulièrement choisi de déployer Anthony Gordon sur le flanc gauche.

Néanmoins, le revers sera sûrement frustrant pour Barnes. L’ancienne star de Fox commençait à bénéficier de plus de temps de jeu lors des récents matches de Premier League. Newcastle espère que la blessure n’est pas aussi grave qu’on le craignait. Les Magpies ont un programme chargé cette saison après s’être qualifiés pour la Ligue des champions pour la première fois en 20 ans.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto