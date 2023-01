Newcastle complote pour obtenir trois joueurs de Chelsea

Newcastle pourrait tenter d’acquérir trois joueurs qui jouent tous régulièrement à Chelsea. L’équipe de Stamford Bridge est sur une déchirure sur le marché des transferts. Il semble que Todd Boehly apporte n’importe quel nom qui apparaît sur le moulin à rumeurs.

Cependant, Newcastle pourrait le tenter de récupérer une partie des dépenses de Chelsea avec trois joueurs. Selon Luke Edwards du Telegraph, Newcastle s’intéresse à Hakim Ziyech, Conor Gallagher et Ruben Loftus-Cheek. Cependant, le club hésite à voir Gallagher et Loftus-Cheek partir en raison de problèmes de blessures croissants au club.

Pourtant, certains paramètres imposent à Chelsea de se débarrasser de certains talents.

Chelsea doit rompre les liens avec deux talents non locaux avant le choc des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League avec le Borussia Dortmund. Chelsea ne peut pas inscrire Joao Felix, Mykhailo Mudryk et Benoit Badiashile sans retirer un joueur de l’équipe de la Ligue des champions. Aucun club ne peut inscrire plus de 17 joueurs non nationaux. L’enregistrement des trois joueurs porterait ce total à 18 dans l’équipe de la Ligue des champions.

Loftus-Cheek et Gallagher sont tous deux des joueurs locaux, il serait donc pratique de les garder. Pourtant, Hakim Ziyech correspond à la description d’un joueur qui pourrait partir. De plus, Ziyech est un attaquant et Mudryk est un remplaçant naturel pour son poste.

Newcastle lorgne trois joueurs de Chelsea

En ce qui concerne ce que veut Newcastle, Edwards a précisé que Newcastle serait plus intéressé par un milieu de terrain central. Par exemple, un Conor Gallagher ou Ruben Loftus-Cheek. Scott McTominay de Manchester United est un autre joueur dans l’esprit de Newcastle pour les joueurs potentiels au milieu du parc.

Newcastle a certainement de l’argent à dépenser. La prise de contrôle du Saudi Investment Fund a déjà conduit à la signature la plus chère de Newcastle. Alexander Isak a rejoint la Real Sociedad dans la même fenêtre que Sven Botman est venu de Lille. Ces deux joueurs ont coûté à Newcastle plus de 100 millions de dollars. Cependant, il y a plus de capacité à dépenser.

De plus, Newcastle ferait pression pour que les joueurs de la fenêtre de janvier s’appuient sur ce qui a été un énorme succès d’une saison alors que nous atteignons la mi-parcours. Actuellement, les Magpies sont troisièmes du tableau, à égalité de points avec la quatrième place de Manchester United.

PHOTO : IMAGO / PA Images