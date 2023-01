Newcastle complète la signature d’Anthony Gordon d’Everton

Newcastle a signé Anthony Gordon d’Everton pour un montant initial de 40 millions de livres (49,5 millions de dollars) dimanche après que l’ailier de 21 ans a soumis une demande de transfert officielle.

Newcastle a déclaré que Gordon avait signé un accord à long terme alors que l’équipe renforce son équipe pour son inclinaison à se qualifier pour la Ligue des champions. Il occupe actuellement la troisième place de la Premier League.

“Je pense que la base de fans et la ville me conviennent vraiment en tant que personne, la façon dont l’équipe joue sous le (manager Eddie Howe) à la minute me convient vraiment, et le club semble juste aller dans la bonne direction “, a déclaré Gordon.

« J’ai l’impression que c’est un très grand pas. Les gens n’ont pas encore vu de quoi je suis capable.”

Gordon a rejoint l’académie d’Everton à l’âge de 11 ans et a fait ses débuts seniors à 16 ans lors d’un match de Ligue Europa en décembre 2017.

Everton a annoncé le départ de Gordon dans un bref communiqué.

Howe a décrit Gordon comme un “top, top talent”.

“Je suis vraiment excité de travailler avec lui, de le développer, et j’ai hâte de voir ce qu’il peut faire dans un maillot de Newcastle”, a ajouté Howe.

