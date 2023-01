Newcastle atteint sa première demi-finale de la Coupe Carabao en 47 ans

NEWCASTLE-UPON-TYNE, Angleterre – Newcastle United s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe Carabao pour la première fois depuis 1976 alors que les buts en seconde période de Dan Burn et Joelinton ont scellé une victoire 2-0 en quart de finale mardi contre Leicester à St. James ‘Park .

Un homme de la performance du match du gardien de but de Leicester, Danny Ward, avait menacé de frustrer Newcastle et de mener le match aux tirs au but, mais les buts de Burn et Joelinton ont remporté l’égalité pour maintenir l’espoir d’un premier trophée national pour les Magpies depuis 1955.

Réaction rapide

1. Howe rapproche Newcastle de la gloire

Newcastle se rapproche de sa première grande finale depuis 1999 et la transformation du club sous la direction d’Eddie Howe fait un pas de géant avec sa victoire en quart de finale de la Coupe Carabao contre Leicester. Le premier but de Burn pour le club a ouvert le score à la 60e minute avant que Joelinton ne sécurise le match avec le deuxième de Newcastle 12 minutes plus tard.

Le résultat a conduit à de longues célébrations par les supporters locaux dont l’attente désespérée de succès remonte à la Coupe des foires interurbaines (aujourd’hui la Ligue Europa) en 1969. En termes d’argenterie nationale, la FA Cup 1955 est la dernière à honorer le L’armoire à trophées de Newcastle.

Mais avec Newcastle également à la poursuite d’un top quatre en Premier League, la progression vers une demi-finale de coupe est un énorme témoignage du travail accompli par Howe depuis sa nomination en novembre 2021. Lorsqu’il est arrivé au club, Newcastle luttait contre la relégation, mais depuis lors, l’ancien patron de Bournemouth a fait de l’équipe l’une des plus régulières de la Premier League

Howe a transformé la fortune de plusieurs joueurs, dont Joelinton et Miguel Almiron en particulier, qui étaient considérés comme des flops coûteux avant que Howe ne prenne les commandes. Tous deux sont désormais en forme et des figures cruciales de l’équipe. Et Howe a également fait des merveilles sur le marché des transferts en aidant à signer Burn, Kieran Trippier, Bruno Guimaraes, Nick Pope et Sven Botman.

Avec Newcastle désormais soutenu par le Fonds d’investissement public saoudien et prêt à suivre financièrement le rythme des autres grands clubs, il semble inévitable que le succès devienne la norme dans les années à venir.

Mais en ce moment, les Magpies sont au pied de leur parcours, et le travail de Howe a été le facteur le plus important de leur ascension. Ils envisagent maintenant une finale à Wembley, avec seulement une demi-finale entre eux et la finale de la Coupe Carabao.

2. Vardy touche à sa fin, mais reste irremplaçable pour Leicester

Jamie Vardy a raté deux occasions franches de ramener Leicester dans ce quart de finale après être venu remplacer en seconde période, mais l’ancien attaquant anglais a encore fait plus pendant son bref passage sur le terrain que le reste des attaquants de Leicester.

A 35 ans, Vardy approche de la fin de son incroyable carrière. Son histoire – un attaquant hors championnat qui a eu une chance tardive dans le jeu professionnel – est rare à l’ère moderne, et il a pressé jusqu’à la dernière goutte de son opportunité dans le grand temps.

Mais l’homme dont les buts ont aidé Leicester à remporter le titre de Premier League 2015-16 n’a marqué qu’une seule fois cette saison, et il ne peut plus compter sur l’équipe de départ.

Le rythme de Vardy n’est plus ce qu’il était et les blessures ont commencé à affecter sa forme physique, mais Leicester a essayé et échoué depuis des années à trouver un remplaçant à long terme.

Kelechi Iheanacho a bien fait depuis son arrivée de Manchester City, mais pas au niveau de Vardy, tandis que Patson Daka est loin du niveau de l’ancien forain qui est devenu le premier joueur hors championnat d’un million de livres sterling lorsqu’il a quitté Fleetwood Town pour Leicester. en 2012.

Vardy deviendra le plus grand joueur de Leicester, mais le temps commence à manquer.

3. St. James’ Park est à nouveau un chaudron grésillant

Le parc St. James de Newcastle a toujours eu la réputation d’être l’un des stades les plus bruyants et les plus hostiles d’Angleterre – mais pendant une grande partie de la dernière décennie, il était devenu un terrain sans âme peuplé de fans mécontents pendant les années stériles de la propriété de Mike Ashley. du club.

Les fans ont commencé à s’éloigner et, vers la fin de l’ère Ashley, les supporters qui se sont présentés ont juré de ne pas agiter de bannières ou de drapeaux tant que le club n’aurait pas de nouveaux propriétaires.

Mais depuis la prise de contrôle dirigée par l’Arabie saoudite au début de la saison dernière et un changement dans les ambitions du club, l’expérience des jours de match à St. James s’est transformée.

Dan Burn a marqué son premier but en carrière pour Newcastle United lors de leur victoire contre Leicester en quart de finale de la Coupe Carabao mardi. Stu Forster/Getty Images

Les liens de Newcastle avec l’Arabie saoudite ont conduit à un examen minutieux de la motivation des nouveaux propriétaires et des allégations de lavage sportif – et de nombreux fans ont admis être en conflit avec le fait que leur club soit désormais si étroitement associé à un régime qui a été régulièrement critiqué pour ses droits de l’homme. enregistrer.

Mais alors qu’un facteur important dans l’atmosphère du stade est sûrement le sentiment que le club passe sous les nouveaux propriétaires, la fin de l’ère Ashley est peut-être encore plus importante. Sous Ashley, les fans de Newcastle ont senti que la vie était aspirée hors de leur club, mais l’équipe et la ville ont été transformées depuis qu’il a vendu et St. James’ est à nouveau en train de basculer.

À l’époque grisante des années 1990, l’atmosphère de St. James a joué un rôle énorme dans une victoire 5-0 contre Manchester United et une célèbre victoire en Ligue des champions contre Barcelone. Contre Leicester mardi, St. James a conduit l’équipe vers une autre grande victoire avec des drapeaux, des couleurs et du bruit partout.

C’est l’une des grandes arènes du football, et ça y ressemble enfin.

Notes des joueurs

Newcastle : Nick Pape 7; Kieran Trippier 7, Sven Botman 6, Fabian Schar 6, Dan Burn 7 ; Joelinton 6, Sean Longstaff 6, Bruno Guimaraes 6 ; Miguel Almiron 7, Callum Wilson 6, Joe Willock 7.

Sous-titres : Alexander Isak 6, Allan Saint-Maximin 6, Jacob Murphy 6.

Leicester : Danny Quartier 8 ; Timothy Castagne 6, Wout Faes 7, Daniel Amartey 6, Luke Thomas 5 ; Wilfred Ndidi 6, Youri Tielemans 6, Marc Albrighton 6 ; Harvey Barnes 6, Patson Daka 5, Ayoze Perez 6.

Sous-titres : Jamie Vardy 6, Kelechi Iheanacho 6, Nampalys Mendy 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Danny Ward, Leicester City

Le gardien de but a maintenu son équipe à égalité en première mi-temps avec un certain nombre d’arrêts clés. Il n’a pas pu sauver son équipe de la défaite, mais Ward a été immense toute la nuit.

Le pire : Patson Daka, Leicester City

L’attaquant a eu une chance claire d’ouvrir le score en première mi-temps et a plutôt choisi de passer le ballon. Une décision lamentable, qui aurait pu coûter le match à son équipe. Après tout, si les Foxes marquent en premier, c’est un tout autre match.

Faits saillants et moments marquants

Après une première mi-temps frustrante pour l’équipe locale, le St. James’ Park de Newcastle a éclaté à la 60e minute avec un but du défenseur Dan Burn.

jouer 0:58 Dan Burn but 60e minute Newcastle United 1-0 Leicester City

Newcastle a continué à mettre la pression et a doublé son avance à la 72e minute sur le milieu de terrain brésilien Joelinton.

Le match de mardi marquait la première fois que Joelinton marquait un but et faisait une passe décisive dans le même match en 2020.

jouer 0:53 Joelinton double l’avance de Newcastle avec une superbe frappe

Le but de Burn était son premier depuis qu’il a rejoint Newcastle en janvier 2022.

En tant que défenseur qui avait grandi en tant que supporter des Magpies, il en était définitivement très satisfait.

Dan Burn exhibe les pas de danse ! 😂😂😂 pic.twitter.com/m7e3z3gric – Sky Sports Football (@SkyFootball) 10 janvier 2023

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’entraîneur de Leicester, Brendan Rodgers : “L’équipe avec la plus grande qualité a tenté sa chance, alors bravo à Newcastle. Newcastle a plus de qualité, ils ont joué avec plus de qualité et avaient besoin de trop de touches au milieu de terrain. Nous avons été négligents avec nos passes. Nous n’avons pas passé le ballon correctement jusqu’à l’arrivée de Nampalys Mendy.”

L’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe : “Les joueurs ont créé beaucoup d’occasions et leur gardien a très bien joué pour nous tenir à l’écart jusqu’à ce que nous marquions. C’était une belle performance d’équipe. Le but de Dan Burn était magnifique. Il a gagné le ballon en haut du terrain, a pénétré dans la surface et a marqué avec son pied droit, incroyablement. C’est un grand personnage et il a ajouté un vrai leadership au groupe.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Newcastle se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue pour la première fois depuis sa défaite en finale face à Man City en 1975-76.

Newcastle ne s’est pas qualifié pour une finale depuis la FA Cup 1998-99 (qu’ils ont perdue contre Man United) et n’a pas remporté de trophée depuis la Coupe des foires interurbaines de 1969. Leur dernier trophée national a été de remporter la FA Cup 1954-55.

Dan Burn a marqué son premier but pour Newcastle toutes compétitions confondues. Il n’avait pas marqué de but depuis le 2 janvier 2022, lorsqu’il jouait pour Brighton & Hove Albion, lors d’un match de Premier League contre Everton.

Joelinton a un but et une passe décisive dans le même match pour Newcastle pour la troisième fois de sa carrière, sa première depuis le 27 novembre 2020.

Suivant

Newcastle United: Les Magpies se concentrent à nouveau sur la Premier League et accueilleront Fulham le dimanche 15 janvier à 9 h HE. Un voyage à Londres suivra pour affronter Crystal Palace le 21 janvier.

La ville de Leicester: Les Foxes reprendront le jeu en Premier League le samedi 14 janvier, lorsqu’ils se rendront à Nottingham Forest à 10 h HE. Ensuite, ils accueillent Brighton & Hove Albion le 21 janvier.