Newcastle appelle la Premier League à mettre fin à la nature secrète de l’arbitrage de prise de contrôle | Actualités footballistiques

Newcastle a appelé la Premier League à mettre fin à la nature secrète de son appel de rachat, insistant sur le fait qu’elle n’avait « rien à cacher ».

La vente potentielle du club à un consortium contrôlé par le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite est actuellement entre les mains d’un panel d’arbitrage après que la Premier League a rejeté l’offre l’année dernière.

Newcastle est mécontent du manque de mises à jour sur le processus et affirme que la Premier League tente également de garder secret un appel séparé auprès des tribunaux de la concurrence, tout en remettant en question la légalité de son processus décisionnel.

Newcastle a également cité les récentes tentatives de six clubs de Premier League de créer une Super League européenne comme preuve que des décisions aussi importantes concernant l’avenir des clubs doivent être prises de manière transparente, à la vue du public.

« Le club continue de recevoir des demandes de mise à jour sur sa demande d’arbitrage actuelle contre la Premier League (« EPL ») compte tenu de la légalité des décisions de l’EPL concernant le projet de rachat du club impliquant le PIF », a déclaré le club jeudi.

« Malheureusement, le club n’est pas en mesure de commenter l’arbitrage. Les règles de l’EPL prévoient que l’ensemble du processus d’arbitrage est confidentiel. Cependant, les deux parties peuvent convenir qu’il soit public. Le club pense qu’il devrait l’être.

« Les questions en jeu, y compris la légalité du processus décisionnel de l’EPL et l’influence présumée largement médiatisée des partenaires commerciaux de l’EPL sur les décisions de l’EPL sont d’un intérêt bien plus large pour les autres clubs de football, les fans et le public en général.

« La récente tentative de rupture par certains clubs de l’EPL, et la réaction du gouvernement et du public à ce sujet, a de nouveau mis en évidence le besoin de transparence et d’équité dans la gouvernance du football. Le temps est révolu où les décisions importantes qui affectent les clubs et leurs supporters doivent être prises secrètement, à huis clos et à l’abri des regards du public.

« Le club n’a rien à cacher en ce qui concerne l’arbitrage et invite l’EPL à accepter qu’il ne se déroule plus à huis clos. Si l’EPL a agi légalement et correctement, il ne devrait avoir aucune raison d’avoir peur des projecteurs publics.

« À ce jour, l’EPL a fermement résisté à tout examen public de son processus décisionnel. Elle a tenté, sans succès, d’empêcher la publication du jugement de la Haute Cour sur des éléments de l’arbitrage en février dernier. Elle tente actuellement d’empêcher les tribunaux de la concurrence. considérant une réclamation des vendeurs du club d’avoir lieu en public, arguant que cela devrait également se dérouler dans le cadre d’un arbitrage confidentiel.

« Le club a donc invité l’EPL à convenir que, la revendication soulevant des problèmes si importants de gouvernance sportive, de transparence et d’ouverture qu’elle devrait être publique. Le club est prêt à ce que chaque étape du processus soit publique: le public devrait être en mesure de voir la preuve et les arguments des parties ainsi que la décision complète du Tribunal lorsqu’elle est rendue.

« Le gouvernement a menacé à juste titre d’intervenir en réaction au projet de rupture avec l’EPL plus tôt cette année, et la réaction des fans de football et du grand public a contribué à stopper l’émergence de l’ESL. Si l’EPL continue d’insister pour que le club la réclamation doit être déterminée à huis clos, le club demande que les députés, le gouvernement, les médias et le grand public demandent à l’EPL d’accepter enfin l’examen public de son processus décisionnel. »

Sky Sports Nouvelles a contacté la Premier League pour commentaires.

Plus à venir…