Newcastle United s’est lancé dans un nouveau chapitre l’été dernier avec l’acquisition de Sandro Tonali.

Pourtant, l’implication du joueur dans une controverse sur les paris a porté un coup dur à son équipe et à lui-même quelques mois après sa signature.

Après s’être retiré de l’équipe italienne lors de la trêve internationale de la FIFA ce mois-ci, le joueur de 23 ans a déclaré à la police qu’il avait parié sur des matchs alors qu’il jouait en Serie A.

Tonali était disponible pour jouer mercredi alors que l’équipe d’Eddie Howe s’est inclinée face au Borussia Dortmund en UEFA Champions League. Pourtant, il n’a joué que 26 minutes en dehors du banc lors de ce qui serait son dernier match sur le terrain lors de la campagne 2023-24.

Tonali manquera l’Euro 2024 et le début de la saison EPL

Tonali a accepté un accord de plaidoyer qui le maintiendrait hors du jeu pour le reste de la saison. Le président de la Fédération italienne, Gabriele Gravina, a confirmé qu’une suspension de 10 mois avec huit mois de rééducation avait été convenue et a remercié Tonali pour sa participation au processus.

Afin de traiter sa dépendance au jeu, une amende supplémentaire de 13 200 $ lui a été imposée. Il doit également suivre un plan de rééducation pendant au moins six mois. En raison d’affirmations selon lesquelles le milieu de terrain aurait parié sur les matchs de l’AC Milan alors qu’il était encore membre de l’équipe, il s’attendait initialement à une peine plus longue.

Mais on pense qu’une peine plus courte a été rendue possible par son désir de se faire soigner pour ce que son agent appelle une « dépendance au jeu » et par son aveu de culpabilité. Il se serait abstenu de parier sur les Rossoneri pour perdre des matchs.

L’interdiction du milieu de terrain italien devrait durer jusqu’à fin août de l’année suivante, période pendant laquelle il devrait pouvoir s’entraîner avec Newcastle. Il sera absent à la fois de l’Euro 2024 et des premières semaines de la saison 2024-25 de Premier League.

Newcastle se tourne vers deux anciennes stars de la Premier League

La nouvelle de l’absence de Tonali constitue un revers important pour les ambitions de Newcastle. Cela a un impact sur leurs chances de décrocher l’argenterie et de réaliser une course en profondeur en UEFA Champions League. En conséquence, le club anglais doit rapidement revoir ses plans pour le prochain mercato de janvier.

Les Magpies seraient déjà en train de dresser une liste de plans de secours. L’absence de Tonali créerait un grand trou. Les contraintes FFP sont la raison pour laquelle Newcastle ne peut pas se permettre de remplacer Tonali de manière permanente en janvier.

La suspension de l’Italien signifie que les Magpies devront peut-être se lancer sur le marché. Par conséquent, l’équipe d’Eddie Howe envisage un prêt pour Ruben Neves, selon les rapports de talkSPORT.

Neves a rejoint l’équipe saoudienne d’Al-Hilal en Pro League au cours de l’été. Cela a mis fin à ses six saisons chez les Wolves, au cours desquelles il a fait 253 apparitions à Molineux.

Le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite possède quatre équipes de la Saudi Pro League, dont Al-Hilal. La même organisation détient également une participation majoritaire dans Newcastle. Pendant ce temps, alors qu’il joue pour Al-Ittihad, propriété du PIF, N’Golo Kante est un autre joueur qui a retenu leur attention.

