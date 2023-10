Newcastle a signé ses successeurs mais Trippier et Burn sont le cœur de cette équipe

« Quand j’étais enfant, cela nous aurait beaucoup affectés », déclare Dan Burn sur la ligne de touche de St James’ Park, environ 45 minutes après la victoire 2-0 de Newcastle sur Burnley. «Je sais maintenant que c’est le football, et j’essaie juste de retrouver du crédit. Cela vient avec l’expérience.

Le contexte? Après moins de deux minutes, Burn a été retourné proprement par Luca Koleosho. Le joueur de 19 ans a répété son tour quelques instants plus tard, la glissade de Burn laissant de l’espace derrière pour qu’un centre passe devant le but. Deux premières occasions pour les visiteurs.

Cela ne s’est plus reproduit. Burn a arrêté la droite de l’attaque de Burnley, aidant Newcastle à obtenir une cinquième feuille blanche consécutive, une victoire confortable et le remplacement d’un Koleosho frustré après moins d’une heure.

De nombreuses équipes tentent de tester Burn tôt, souvent avec un premier succès – pensez à Bukayo Saka lors du voyage de la saison dernière à Arsenal. Le plus souvent, Burn s’adapte – et surmonte. Avec la venue du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappe mercredi, samedi après-midi n’était pas différent.

Un autre instant. Kieran Trippier, pressant haut et intérieur à la 14e minute, s’engage dans un défi sur Aaron Ramsey. Il faufile proprement, forçant le ballon dans la trajectoire de Miguel Almiron, qui boucle le premier match à 25 mètres.

Après avoir inscrit trois buts contre Sheffield United le week-end dernier, Trippier a enregistré autant de passes décisives lors de ses deux dernières apparitions en Premier League que lors de ses 29 précédentes. Contre Burnley, il a réalisé 122 touches, soit 28 de plus que n’importe quel joueur des deux côtés.



Trippier vérifie Almiron (Will Palmer/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

Ces deux exemples présentent un thème commun. La saison dernière, le milieu de terrain de Newcastle a enchaîné ses succès. En 2023-24, l’équipe sera propulsée par des moteurs propulseurs sur les deux flancs.

Il a fallu du temps au milieu de terrain de Newcastle pour se solidifier cette saison, mais les arrières latéraux ont progressé en termes de progression du ballon. Par exemple, avant les améliorations au milieu de terrain contre Sheffield United, seulement 18,9 pour cent des passes de Newcastle dans le dernier tiers avaient été reçues par le milieu, contre 46,7 pour cent à droite et 34,4 pour cent à gauche.

Cette carte des passes, du match contre Liverpool, en est un bon exemple, avec les lignes vert foncé émanant de Burn et Trippier démontrant à quel point l’équipe dépendait de sa passe.

C’était à peu près la même chose contre Burnley, avec Trippier particulièrement important.

Dans ce contexte, l’excellence de Trippier est incontournable et indéfectible. A 33 ans, il est en passe de réaliser la meilleure saison de passe de sa carrière. La taille de l’échantillon est relativement petite mais, compte tenu des premiers matches difficiles de Newcastle, ses chiffres positifs sont impressionnants.

Par fbref.com, il a complété plus de passes toutes les 90 minutes que toute autre saison (71,6), les complète avec sa plus grande précision (79,6 pour cent), et ces passes ont produit plus de distance progressive par 90 que jamais auparavant (503,5 yards). Aucun autre arrière latéral de la Premier League ne peut égaler cette distance de passe progressive – le prochain sur la liste est Andrew Robertson, avec 388 yards pour 90.

Tripper est le deuxième parmi tous les défenseurs de la Premier League pour les passes décisives attendues (xA) – derrière seulement Pervis Estupinan de Brighton – alors qu’il a parsemé le but de Burnley tout au long du match de samedi, produisant 12 centres. Son total de 51 centres (corners compris) est une autre statistique en tête de la ligue.

Le désir de Burnley de l’arrêter s’accompagnait d’une mentalité de « à tout prix ». Contre son ancien club, Trippier a été frappé, balayé et cloué par diverses combinaisons de Ramsey, Charlie Taylor, Josh Cullen et Zeki Amdouni.

Sa colère a finalement débordé avec le dernier de ces défis, bousculant Amdouni, mais au moment où Wilson Odobert lui a mordu les chevilles après 93 minutes, Trippier a fait un pas, l’a renvoyé entre ses propres jambes et a calmement renvoyé le ballon à Nick. Le pape. Travail accompli.

Burn n’a pas ce clin d’œil. Naturellement, sa puissance offensive est faible par rapport à Trippier – quelque chose qui peut sembler difficile à gérer, compte tenu des capacités techniques de l’arrière droit. Mais Burn connaît son rôle ; elle est différente, complémentaire, mais non moins vitale pour l’ensemble.

« Car les gens assis dans la foule ne connaissent pas les modèles que nous utilisons ni la façon dont nous aimons construire », a expliqué Burn à L’Athlétisme après-match. « Il y en aura toujours plus sur la droite parce que Tripps est bien meilleur avec le ballon ; c’est un joueur international. Il est impliqué dans davantage de schémas offensifs, tandis que je suis plus impliqué défensivement pour verrouiller et m’assurer que nous sommes prêts.

« Le mien et Tripps ont des parcours footballistiques très différents : le sien a été le football universitaire, Manchester City, les groupes d’âge internationaux, alors que je n’ai pas vraiment joué dans un club avant l’âge de 17 ans. Mais il y a des atouts différents et nous apportons tous les deux nos propres atouts à l’équipe.

« À Sheffield United, par exemple, c’est là que je suis à mon meilleur : quand je vais participer. Je ne vais pas nécessairement là-bas pour récupérer le ballon, emmener les gens et faire entrer les centres, mais pour éloigner les gens et faciliter le travail du n°8, celui de l’ailier.

Néanmoins, comme Trippier, Burn a toujours enregistré les meilleurs résultats en carrière jusqu’à présent cette saison, un fait qu’il est surpris mais ravi de découvrir. Il a complété plus de passes toutes les 90 minutes que toute autre saison (48,1), les complète avec sa plus grande précision (81,4 %), et ces passes ont produit plus de distance progressive toutes les 90 minutes que jamais auparavant (315,3 verges).

Le jeu de Burn peut entraîner moins d’actions créatrices de tirs que celui de Trippier, mais cela reste une partie précieuse du recyclage du ballon de Newcastle – et a été vital dans le superbe début de saison d’Anthony Gordon.

La dernière campagne, Newcastle dominait du côté droit, avec des triangles entre Bruno Guimaraes, Almiron et Trippier cruciaux pour leur jeu offensif. Cette saison a été beaucoup plus équilibrée, avec Gordon réussissant quatre buts en sept matchs – ce qui correspond déjà à son total de la saison dernière.

« Nous avons des schémas que nous suivons habituellement, alors j’essaie autant que possible de nourrir les ailiers, sachant que ce sont eux les joueurs dangereux », a déclaré Burn à propos de son rôle accru. « Dès que je récupère le ballon, c’est ma première pensée : jouer vers l’avant et travailler en arrière à partir de là.

« Tripps et Miggy ont toujours eu un bon partenariat en raison des jeux auxquels ils ont joué ensemble. À gauche, comme nous avons beaucoup d’options différentes, cela a tendance à changer un peu plus. Il s’agit simplement de construire des relations avec les gens, et j’en construis une bonne avec Ant. Son mouvement est très bon, il va et se montre – il y en a un que nous appelons « celui d’Arsenal » parce qu’ils l’ont commencé, où Saka va large et se dirige vers l’intérieur et c’est vraiment difficile à arrêter.

Le graphique ci-dessus montre toutes les passes de Burn dans le dernier tiers – une surabondance de passes vers Gordon assis à l’écart, prêt à parcourir cette ligne, est claire à voir.

L’impact de Trippier et Burn sur cette équipe de Newcastle va au-delà de leurs contributions statistiques. Burn est l’un des meilleurs communicateurs de l’équipe, donnant régulièrement des conseils à Gordon, Elliot Anderson et Fabian Schar. Samedi a été une occasion rare où Trippier ne portait pas le brassard de capitaine – Jamaal Lascelles rétabli après la blessure au genou de Sven Botman – mais se comportait de manière identique. Lorsque Longstaff a été victime d’une faute tardivement, Trippier a d’abord vérifié qu’il n’était pas blessé, avant de crier à son milieu de terrain de se relever.

Et c’est exactement ce que Newcastle a trois jours à faire avant d’affronter le PSG mercredi – un sixième match en 19 jours. Sous la forme de Mbappe et Ousmane Dembele, Trippier et Burn ont leurs missions défensives les plus difficiles à ce jour.

Il n’aura pas échappé non plus à l’attention de Newcastle qui a effectivement signé ses remplaçants cet été sous la forme de Tino Livramento et Lewis Hall – qui ont tous deux fait leurs premiers départs contre Manchester City en Coupe Carabao la semaine dernière.

Lorsque près de 70 millions de livres sterling (85,4 millions de dollars) sont investis dans l’avenir, ils ont tendance à devenir rapidement le présent. Burn et Trippier ont répondu avec la meilleure forme de début de saison de leur carrière.

(Meilleures photos via Getty Images)