Newcastle a battu Leicester à trois reprises pour prendre la deuxième place

Newcastle United est passé à la deuxième place du classement de la Premier League en battant Leicester City 3-0 à l’extérieur au King Power Stadium le lendemain de Noël.

Les Magpies ont marqué leurs trois buts au cours des 32 premières minutes alors qu’ils déchiraient la défense de l’équipe locale.

Avec seulement deux minutes au compteur, Daniel Amartey a fait tomber Joelinton pour un penalty que l’attaquant de Newcastle Chris Wood a repoussé avec aplomb.

Leicester dominé par l’équipe de Howe

L’équipe d’Eddie Howe a largement dominé les hôtes et a été récompensée par un deuxième but sept minutes plus tard grâce à la brillante finition de Miguel Almiron.

Le Paraguayen qui a été dans une forme époustouflante cette saison a reçu le ballon sur le flanc droit, a joué un deux rapide avec Bruno Guimaraes avant de garder son sang-froid pour terminer devant Danny Ward.

Alors que la finition était brillante, la passe de Guimaraes a ouvert la défense de Leicester. Newcastle était en croisière et les Foxes avaient à peine une réponse car ils étaient dominés sur tout le terrain.

Joelinton a ajouté un troisième avec une tête puissante du coin de Keiran Tripper pour empiler la misère sur Leicester.

Le milieu de terrain brésilien a devancé Boubakary Soumare pour rencontrer la livraison de Tripper du flanc droit pour marquer devant Ward impuissant dans le but de Leicester.

Leicester avait l’air mieux en seconde période et était sur le point d’avoir sa première lorsque Harvey Branes a traîné son effort à quelques centimètres de large.

Vardy avait l’air brillant depuis le banc

Le remplaçant Jamie Vardy a testé la défense de Newcastle avec ses courses de fléchettes, mais l’équipe itinérante a conservé sa feuille blanche pour leur donner cinq victoires consécutives en Premier League.

C’était aussi leur 10e gagner en 11 matchs toutes compétitions confondues.

Newcastle compte actuellement 33 points en 16 matchs, à quatre points d’Arsenal, après avoir disputé deux matchs de plus.

L’équipe de Howe restera deuxième, un point au-dessus de Manchester City, les champions en titre affrontant Leeds United à Elland Road plus tard mercredi.

