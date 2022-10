Newcastle 5 – 1 Brentford

Bruno Guimaraes a été décrit comme “de qualité supérieure” par le patron Eddie Howe après avoir marqué ses deux premiers buts de la saison pour aider Newcastle à une victoire 5-1 très convaincante sur un Brentford sujet aux erreurs à St James ‘Park.

Les Magpies sont entrés dans le match invaincus à domicile depuis avril et n’ont jamais vraiment été en danger de voir ce record leur être arraché par l’équipe de Thomas Frank.

Les seuls moments menaçants de Brentford sont survenus lorsque Bryan Mbeumo s’est vu refuser un premier but et qu’Ivan Toney a marqué un penalty, ce qui a porté le score à 2-1 et a brièvement donné de l’espoir aux Londoniens.

Mais Newcastle, qui a marqué deux fois en première mi-temps grâce à Guimaraes et Jacob Murphy, a rapidement étouffé la riposte des visiteurs grâce à une autre frappe du milieu de terrain brésilien, après quoi un effort tardif d’Almiron et un but contre son camp d’Ethan Pinnock ont ​​fait briller une victoire imposante. .

“Il est de qualité supérieure dans tous les aspects – sa personnalité, ses performances sur le terrain”, a déclaré Howe de Guimaraes. “Je pensais qu’il était exceptionnel aujourd’hui.”

Notes des joueurs Newcastle : Pope (6), Trippier (8), Schar (7), Botman (7), Burn (7), Longstaff (7), Guimarães (9), Willock (7), Almiron (8), Wilson (7), Murphy (7). Sous-titres : Joelinton (6), Saint-Maximin (6). Brentford : Raya (4), Ajer (5), Pinnock (3), Mee (5), Hickey (5), Jensen (6), Baptiste (6), Dasilva (5), Henry (5), Mbeumo (5), Tony (6). Sous-titres : Janelt (5), Wissa (5), Onyeka (5), Damsgaard (5). Homme du match: Bruno Guimarães

Comment Brentford était à l’origine de sa propre chute

Brentford est arrivé à Tyneside dans le but de mettre fin à une série de deux matchs sans même un but mais seulement une victoire, mais n’avait qu’à s’en prendre à lui-même après avoir commis une série d’erreurs qui rendaient la défaite inévitable.

Les Bees pensaient que les choses avaient bien commencé lorsque le tir de Mbeumo a battu Nick Pope un peu trop facilement, mais le but a été correctement exclu pour hors-jeu contre Toney dans la préparation.

Nouvelles de l’équipe Newcastle était inchangé par rapport à l’équipe qui a battu Fulham 4-1 le week-end dernier

Brentford a effectué trois changements, avec Ethan Pinnock, Aaron Hickey et Josh Dasilva remplaçant Pontus Jansson, Vitaly Janelt et Mikkel Damsgaard alors qu’ils passaient à trois arrières.

Newcastle a rapidement pris le contrôle du match après ce réveil précoce et n’a pas tardé à transformer cette domination en buts, lorsque Guimaraes a guidé une tête devant David Raya sur l’excellent centre de Kieran Trippier (21).

Raya n’a peut-être eu aucune chance avec le premier but de Newcastle, mais il était entièrement coupable de leur deuxième après avoir passé le ballon directement à Callum Wilson, qui a généreusement carré à Murphy pour marquer son premier but en plus d’un an (28).

Toney a donné de l’espoir à Brentford lorsqu’il a converti un penalty après le handball inutile de Dan Burn (54), mais ce but contre son ancien club a été rapidement annulé par Guimaraes, qui a sauté sur une erreur d’Aaron Hickey pour percer un tir bas dans le coin inférieur depuis le bord. de la zone (56).

Brentford n’a jamais semblé monter un retour après ce coup et s’est plutôt autodétruit. Pinnock a marqué sa première apparition depuis avril en vendant Raya court avec un mauvais backpass qui a permis à Almiron de marquer le quatrième des hôtes, avant d’envoyer le centre de Joelinton au fond de son propre filet pour couronner un après-midi misérable pour son équipe.

Guimaraes bat le cœur du côté impressionnant de Howe

Newcastle célèbre son troisième but, qui a mis le match hors de portée de Brentford





Bruno Guimaraes est rapidement devenu un favori des fans à St James ‘Park après son arrivée de Lyon au milieu de la saison dernière et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Depuis qu’il a fait ses débuts en Premier League en février, aucun joueur de Newcastle n’a marqué plus de ses sept buts depuis le milieu de terrain – une indication claire de son importance pour l’équipe impressionnante d’Eddie Howe.

Contre Brentford, les deux buts de Guimaraes ont volé la vedette mais il a produit une performance complète, menant de l’avant avec et sans ballon.

Seul Kieran Trippier – qui a également produit une autre performance exceptionnelle de l’arrière droit – a eu plus de touches de balle parmi les joueurs de Newcastle, tandis que les 43 passes précises de Guimaraes ont ouvert la voie à son équipe.

Guimaraes était également une épine dans le pied de Brentford lorsqu’ils ont pu lui retirer le ballon. Hormis Sven Botman – qui fait enfin sa place dans la défense de Newcastle – aucun joueur de chaque côté n’a remporté plus d’occasions ou remporté plus de duels que le Brésilien.

Alors que 40 millions de livres sterling sont loin d’être une somme insignifiante, Newcastle considérera les frais qu’ils ont payés pour Guimaraes plus tôt cette année comme une bonne affaire, étant donné qu’il a été au cœur d’une grande partie des progrès que le club a réalisés sur le terrain après l’Arabie saoudite. prise de contrôle il y a un an.

Howe: le but de Guimaraes a changé le teint du jeu

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eddie Howe discute de la victoire 5-1 de Newcastle sur Brentford et à quel point il a été impressionné par l’homme du match Bruno Guimaraes



Howe a rendu hommage à la performance de Guimaraes, affirmant que son deuxième but avait aidé à reprendre l’élan de Brentford juste au moment où il semblait qu’ils étaient prêts à revenir dans le match.

“Il est de qualité supérieure dans tous les aspects – sa personnalité, ses performances sur le terrain”, a déclaré Howe. “Je pensais qu’il était exceptionnel aujourd’hui.

“Le match était équilibré à 2-1. L’élan avait basculé dans leur direction, mais heureusement seulement momentanément. La frappe de Bruno à distance était vraiment bonne à un moment clé du match.

“Nous avons eu un début de match un peu lent mais nous avons réagi à cela et je pense que le premier but a changé le teint du match.

“Nous avons réussi à maintenir notre intensité tout au long du match donc je suis vraiment content.”

Frank: Les officiels ont pris la bonne décision sur le but de Mbeumo

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de Brentford, Thomas Frank, revient sur leur défaite 5-1 à Newcastle et était frustré par les erreurs qui ont condamné son équipe à une grosse défaite.



Thomas Frank a déclaré que la victoire de Newcastle était “juste et carrée” et a soutenu la décision de refuser le but de Mbeumo.

“Nous savons que le premier but d’un match est très important”, a déclaré le coach de Brentford lorsqu’on lui a posé des questions sur le but marqué après le hors-jeu de Toney, bien que l’attaquant n’ait pas touché le ballon.

“Cela dit, lorsque nous perdons 5-1, nous ne devrions pas perdre de temps là-dessus. Je pense que c’était un hors-jeu en fait, donc je pense qu’il a été correctement refusé.”

Frank a admis qu’il était difficile de “rester calme” après avoir vu son équipe subir une si lourde défaite et les a blâmés pour la majorité des buts qu’ils ont concédés.

Il a déclaré: “C’est la partie la plus difficile d’être un entraîneur de football – après avoir perdu un match, quand vous perdez comme nous l’avons fait aujourd’hui, et essayez de contrôler vos émotions et de rester calme.

“Newcastle a gagné équitablement. Il est très difficile de gagner un match de football si vous faites quatre grosses erreurs – deux énormes erreurs de construction, un but contre son camp et une erreur sur le coup franc.

“Fair-play à Newcastle mais c’est une chose relativement simple à faire, suivre un homme.

“Nous vivons selon la philosophie que nous gagnons ou apprenons, donc nous avons certainement beaucoup appris aujourd’hui.”

Montre de l’équipe d’Angleterre de la Coupe du monde

Nick Pope a commis une erreur lors du dernier match de l’Angleterre – le match nul 3-3 contre l’Allemagne





Nick Pape – qui se bat pour le gardien de but remplaçant de l’équipe d’Angleterre – a peut-être été du côté des vainqueurs mais n’a pas passé son meilleur après-midi sous le maillot de Newcastle.

Le Toon n ° 1 a eu la chance de voir le but de Bryan Mbeumo exclu après lui avoir permis de passer à travers sa tentative d’arrêt, alors qu’il battait sur un centre pour concéder un corner inutile et a failli perdre le ballon en sortant de sa zone pendant quelques minutes nerveuses. dans la seconde moitié.

Kieran Trippier a de nouveau brillé depuis l’arrière droit, réclamant une passe décisive avec un centre glorieux pour le premier but de Bruno Guimaraes pour renforcer l’argument de Gareth Southgate pour l’emmener à la Coupe du monde.

Callum Wilson a été frustré de rater une bonne ouverture en seconde période, mais a enregistré la passe décisive pour le but de Jacob Murphy alors qu’il faisait une offre tardive pour un siège dans l’avion pour le Qatar.

Ivan Toneyl’un des rivaux de Wilson pour soutenir Harry Kane, a marqué sur place mais a par ailleurs été gardé silencieux dans son ancien club.

La date limite pour que Gareth Southgate nomme son équipe est le 19 octobre. La Coupe du monde commence le 20 novembre, avec le premier match de l’Angleterre contre l’Iran le 21 novembre.

Statistiques FPL: Newcastle vs Brentford Buts Guimarães (2), Murphy, Almiron, Toney Aides Wilson, Trippier, Joelinton, Hickey Points bonus Guimarães (3), Trippier (2), Murphy (1)

