Newcastle 45 – 26 Leicester

L’ancien centre de Leicester Matias Moroni était sur la feuille de match de Newcastle alors qu’ils dépassaient les Tigers

Un tour d’horizon de l’action de Gallagher Premiership de samedi alors que les Newcastle Falcons ont battu les Leicester Tigers, tandis qu’Exeter s’est avéré trop fort pour Northampton…

Falcons de Newcastle 45-26 Tigres de Leicester

Mateo Carreras a réussi un triplé en première mi-temps alors que les Newcastle Falcons ont battu les Leicester Tigers 45-26 lors de leur premier affrontement en Premiership Gallagher en 2023.

La contribution de l’Argentin – accompagnée d’un essai de Callum Chick – s’est déroulée dans une ouverture fulgurante de 40 minutes pour l’équipe nord-est, le score de Ben Youngs étant le seul point positif pour les visiteurs directs.

Ollie Chessum est allé après la pause pour les Tigers pour réduire le déficit, mais une pénalité de Brett Connon et des essais de Jamie Blamire et Matias Moroni ont assuré une victoire bien méritée pour l’équipe locale malgré les efforts de feu Jimmy Gopperth et Sean Jansen, qui a valu un point bonus pour Leicester.

Les Tigers, dans l’ère post-Steve Borthwick, ont maintenant lourdement perdu au cours des deux derniers week-ends : 40-5 à Sale Sharks et 45-26 à Newcastle.

Exeter Chiefs 35-12 Saints de Northampton

Exeter a rebondi après une raclée de cinq essais contre les Saracens, leaders de Gallagher Premiership, le week-end dernier alors qu’ils balayaient Northampton 35-12 à Sandy Park.

Le succès des Chiefs en points bonus les a fait grimper de trois places à la cinquième place après des essais en première mi-temps du n ° 8 Sam Simmonds, l’ailier Olly Woodburn et le talonneur Luke Cowan-Dickie les ont mis en contrôle.

Cowan-Dickie a ajouté un deuxième essai après la pause, bien qu’il ait ensuite fait peur à l’entraîneur-chef de la Nouvelle-Angleterre, Steve Borthwick, à quatre semaines des Six Nations lorsqu’il a boité après avoir semblé se blesser à la cheville.

Le centre Henry Slade a également marqué, tandis que le demi d’ouverture Joe Simmonds a lancé cinq conversions, les Saints étant limités aux essais de Fraser Dingwall et Matt Proctor, plus une conversion de George Furbank.

Un test infiniment plus difficile attend Exeter à Pretoria le week-end prochain lorsqu’ils reprendront l’action de la Coupe des champions Heineken contre les Bulls en altitude – avec des températures prévues de plus de 30 degrés.

Mais ils se rendront en Afrique du Sud dimanche après s’être mis à un point du top quatre et avoir rapidement effacé le résultat des Sarrasins de leur banque de mémoire.

Northampton, cependant, a une fois de plus souligné un manque chronique de cohérence, subissant un renversement complet six jours seulement après avoir écrasé les Harlequins 46-17.

C’était leur quatrième défaite sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et ils doivent maintenant se regrouper pour de féroces examens de la Champions Cup contre Munster et La Rochelle.