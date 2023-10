Newcastle 4-1PSG

Le but sensationnel à longue distance de Fabian Schar a couronné une superbe défaite 4-1 contre le Paris Saint-Germain alors que Newcastle prenait la tête du Groupe F lors de son premier match de Ligue des Champions à St James’ Park en 20 ans.

Dans une atmosphère émotionnelle et très chargée dans le nord-est, l’équipe d’Eddie Howe a pris une avance de trois buts alors que les fans d’enfance de Newcastle, Dan Burn et Sean Longstaff, ont trouvé le chemin des filets de chaque côté de la mi-temps après le premier match de Miguel Almiron.

Le PSG en a retiré un grâce à Lucas Hernandez, mais les hôtes ont fait preuve d’une résilience impressionnante pour résister à une riposte, puis ont scellé une victoire historique lorsque Schar a tiré un brillant effort dans la lucarne supérieure pour envoyer les supporters locaux au pays des rêves.

La victoire, contre une équipe qui avait atteint la finale de la compétition il y a seulement trois ans, était la plus grande victoire jamais remportée par Newcastle en Ligue des champions et rendue encore plus impressionnante par le fait qu’ils étaient privés des joueurs clés Sven Botman, Callum Wilson et Joelinton.

La victoire des Magpies, au cours de laquelle ils ont limité Kylian Mbappe à un seul tir au but, les place en tête du groupe F après leur match nul et vierge contre l’AC Milan lors de leur match d’ouverture et constitue une déclaration d’intention majeure dans la compétition.

Et après?

celui de Newcastle la prochaine mission est un voyage en Premier League à Jambon de l’Ouest au London Stadium le dimanche 8 octobre (coup d’envoi à 14h).

PSG revenir en Ligue 1 en se déplaçant à Renneségalement dimanche (coup d’envoi à 19h45).