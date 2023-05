Newcastle 4 – 1 Brighton

Newcastle n’a besoin que d’une seule victoire pour assurer un retour en phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois en 20 ans après avoir remporté une victoire 4-1 sur un Brighton terne à St James ‘Park.

Les Magpies ont maintenant quatre points d’avance sur Liverpool, cinquième, avec seulement deux matchs à jouer, ce qui signifie qu’ils termineront dans les quatre premiers s’ils battent Leicester lundi – en direct sur Sports du ciel – ou Chelsea à Stamford Bridge le 28 mai.

L’équipe d’Eddie Howe était totalement dominante en première mi-temps et méritait amplement son avance de deux buts grâce au but contre son camp de Deniz Undav et à la tête de Dan Burn.

Undav a rattrapé son erreur en réduisant de moitié le déficit au début de la seconde période, mais des buts tardifs de Callum Wilson et Bruno Guimaraes ont donné à Brighton sa deuxième lourde défaite lors de ses trois derniers matches et ont pratiquement mis fin à leurs espoirs de se classer parmi les quatre premiers.

Deniz Undav a dirigé l’inswinger de Kieran Trippier dans son propre filet pour donner l’avantage à Newcastle



Dan Burn a fait signe à Newcastle de prendre une avance de deux buts



Deniz Undav est rentré chez lui après le formidable ballon en profondeur de Billy Gilmour



Callum Wilson s’est enfui pour conclure la victoire de Newcastle sur Brighton



Bruno Guimaraes a ajouté un quatrième en retard pour Newcastle



Comment Newcastle s’est dirigé vers la Ligue des champions

Image:

Newcastle célèbre après que le but contre son camp d’Undav leur ait donné l’avantage





La superbe victoire 3-0 de Brighton à Arsenal dimanche est survenue à la suite d’une raclée surprise 5-1 à domicile par Everton et, combinée au fait que Newcastle n’a pris qu’un point lors de leurs deux derniers matches, cela signifiait que la rencontre des deux espoirs européens était difficile d’appeler avant le coup d’envoi.

Mais Newcastle s’est moqué de ces suggestions tout au long d’une ouverture très impressionnante de 45 minutes au cours desquelles ils ont continuellement empêché Brighton de jouer depuis leur propre moitié.

Nouvelles de l’équipe Newcastle était inchangé par rapport au match nul à Leeds la dernière fois, bien que Jacob Murphy ait abandonné l’équipe en raison d’une blessure à l’aine

Brighton a effectué quatre changements par rapport à l’équipe qui a gagné à Arsenal lors de son dernier match, avec Jan Paul van Hecke, Facundo Buonanotte, Danny Welbeck et Deniz Undav remplaçant Levi Colwill, Julio Enciso, Alexis Mac Allister et Evan Ferguson.

Les hôtes ont vu Lewis Dunk dégager le ballon de sa propre ligne et bloquer un tir de Joelinton au-dessus de la barre avant de finalement prendre les devants, Undav regardant le corner de Kieran Trippier dans son propre but.

Burn s’est rapproché d’un autre corner de Trippier avant de trouver le filet dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, montant le plus haut pour guider une tête dans le coin inférieur pour son premier but à Newcastle en Premier League contre son ancien club.

Miguel Almiron aurait dû mettre le match au lit mais a vu sa volée sauvée par Jason Steele, seulement pour que Billy Gilmour reprenne Undav quelques instants plus tard, Newcastle laissant un trou béant dans leur défense dont l’attaquant a profité avec gratitude pour réduire de moitié le déficit.

Image:

Undav célèbre le but de Brighton après la passe de Billy Gilmour





Julio Enciso s’est ensuite rapproché avec une tête alors que les nerfs commençaient à monter autour de St James ‘Park, mais Wilson a frappé Brighton avec un coup de poing alors que la seconde mi-temps se dirigeait vers le temps additionnel, battant le piège du hors-jeu pour éclater et marquer devant Steele à son à côté de la poste.

L’attaquant a ensuite mis en place Guimaraes pour un autre quelques instants plus tard et aurait pu en faire cinq alors que la défense de Brighton s’effondrait, seulement pour que Steele l’emporte.

Alors que Newcastle est désormais à portée de main de la Ligue des champions, Brighton se concentrera sur les qualifications pour la Ligue Europa, avec les Seagulls sixièmes, un point au-dessus de Tottenham et tenant un match en moins.

Et après?

Newcastle ont encore deux matchs de Premier League à jouer cette saison et sont de retour Sports du ciel sur Football du lundi soir quand ils hébergent Leicester la semaine prochaine; coup d’envoi 20h. Leur dernier match de la saison aura lieu à Chelsea le dimanche 28 mai ; coup d’envoi 16h30.

lundi 22 mai 19h00



Coup d’envoi 20h00





Brighton jouer trois matchs de plus avant la fin de la campagne. Ils accueillent les relégués Southampton le dimanche – coup d’envoi 14h – avant l’accueil Manchester City mercredi, en direct Sports du ciel; coup d’envoi 20h.

mercredi 24 mai 19h00



Coup d’envoi 20h00





Le dernier match de la saison de Brighton les voit voyager à Aston Villa le dimanche 28 mai ; coup d’envoi 16h30.