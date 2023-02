Newcastle 1 – 1 West Ham

Newcastle a été ramené sur terre après ses exploits en Coupe Carabao en milieu de semaine alors que West Ham les a tenus à un match nul 1-1 mérité à St James ‘Park.

Les Magpies ont fait d’énormes progrès sous Eddie Howe cette saison – avec leur rendez-vous à Wembley contre Manchester United en finale de la Coupe Carabao à la fin du mois, preuve claire de leurs progrès – mais leur forme en Premier League a été inégale ces derniers temps.

Newcastle a fait un début de match époustouflant, avec la frappe de Joe Willock dans la première minute exclue par VAR, avant que Callum Wilson n’ouvre le score avec succès deux minutes plus tard.

Mais West Ham a plus que égalé ses hôtes et a égalisé avant la mi-temps grâce à Lucas Paqueta, qui est devenu le premier joueur à marquer contre Newcastle en Premier League depuis le 6 novembre et leur a offert leur quatrième match nul lors de leurs cinq derniers matchs de la compétition.

Les débuts de Gordon ne parviennent pas à inspirer les Magpies timides

Image:

Anthony Gordon a fait ses débuts à Newcastle en tant que remplaçant en seconde période





Newcastle reste en position de force pour revenir en phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2002/03 – avec Tottenham, cinquième, à quatre points derrière eux – mais ils ont maintenant fait match nul autant de matchs de Premier League qu’ils en ont gagnés cette saison ( dix).

Encore plus préoccupant est le nombre de buts que les Magpies marquent actuellement en championnat – seulement deux lors de leurs cinq derniers matchs – et ils n’ont pas pu retrouver leur forme dans le dernier tiers après que Paqueta ait mis fin à leur remarquable série de draps propres.

Le match a commencé de manière incroyable, avec Willock perçant le ballon devant Lukasz Fabianski quelques secondes après le coup d’envoi, mais VAR a exclu la frappe après qu’il a été démontré que le ballon venait de sortir du jeu quelques instants plus tôt.

Image:

VAR exclut la frappe précoce de Joe Willock lors de l’affrontement de Newcastle en Premier League avec West Ham





Mais Newcastle a repoussé ce coup pour marquer à nouveau seulement 11 secondes après le redémarrage, avec Sean Longstaff envoyant un excellent ballon à Wilson, qui a laissé beaucoup trop d’espace par la défense à trois de West Ham avant de dépasser Fabianski.

Mais le gardien de but de West Ham a été en grande partie tranquille pendant les 87 minutes restantes, et les visiteurs ont riposté lorsque Paqueta s’est accroché au corner de Declan Rice et a tourné le ballon devant Nick Pope, qui a raté l’occasion de devenir le premier gardien anglais à enregistrer sept matchs consécutifs en Premier League. des draps propres.

Nouvelles de l’équipe Newcastle n’a effectué qu’un seul changement, Saint-Maximin faisant son premier départ en Premier League depuis août à la place de Guimaraes, suspendu.

Gordon a commencé sur le banc après son transfert de 45 millions de livres sterling d’Everton à Newcastle

West Ham a effectué cinq changements depuis sa victoire en FA Cup lundi, avec Fabianski, Coufal, Rice, Paqueta et Benrahma entrant dans l’équipe

Nayef Aguerd a raté une grande chance de donner l’avantage à West Ham juste avant la mi-temps, et les supporters locaux – peut-être encore en train de revenir des célébrations de mardi – ont été sensiblement maîtrisés.

Les débuts d’Anthony Gordon sur le banc après son transfert de 45 millions de livres sterling d’Everton ont animé les fans de Newcastle et Allan Saint-Maximin – faisant son premier départ en Premier League depuis août – et Wilson s’est rapproché.

Mais finalement, West Ham a pu confortablement conserver un match nul qui les maintient à un point au-dessus de la zone de relégation et prolonge leur invincibilité à trois matches toutes compétitions confondues.

Et après?

Newcastle sont de retour Sports du ciel quand Eddie Howe revient à l’ancien côté Bornemouth samedi prochain; coup d’envoi 17h30. Ils sont également en direct Sports du ciel quand Liverpool visitez le parc St James le samedi 18 février; coup d’envoi 17h30.

Samedi 11 février 17h00



Coup d’envoi 17h30





West Ham affrontez des derbies londoniens consécutifs et accueillez Chelsea au stade de Londres le samedi 11 février lors du match de midi ; coup d’envoi 12h30. Ils visitent alors Tottenham vivre de Sports du ciel le dimanche 19 février; coup d’envoi 16h30.