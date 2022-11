Newcastle 1 – 0 Chelsea

La superbe frappe de Joe Willock a valu à Newcastle une victoire 1-0 sur Chelsea à St James ‘Park alors que l’équipe de Graham Potter a perdu pour le troisième match consécutif de Premier League.

Aucun des deux gardiens de but n’a été indûment troublé au cours d’une première mi-temps terne, Miguel Almiron faisant une volée à une extrémité et Armando Broja forçant un arrêt de routine à l’autre alors que les 45 premières minutes se terminaient de manière prévisible sans but.

Les Magpies, sentant une opportunité de s’attaquer à une équipe de Chelsea en dessous de la normale, ont été beaucoup plus progressifs après le redémarrage, bien que Nick Pope ait été contraint à un arrêt tentaculaire à la 65e minute pour refuser le tir de curling de Conor Gallagher.

Newcastle, qui a pris les devants deux minutes plus tard quand Almiron s’est lancé dans une course jinxing avant de trouver Willock, entrera dans la pause de la Coupe du monde en tant que troisième équipe de l’élite. Chelsea, cependant, languit en huitième.

Et après?

Chelsea accueille Bournemouth à Stamford Bridge le 27 décembre à 17h30 après la pause de la Coupe du monde tandis que Leicester accueille Newcastle le même jour à 15h.