Newcastle 1 – 0 Burnley

La frappe de Callum Wilson en première mi-temps a permis à Newcastle de remporter sa première victoire en Premier League de la saison, battant son rival de relégation Burnley 1-0 dans un match crucial.

L’équipe d’Eddie Howe a affronté un deuxième match de relégation en autant de matches et tenait à ne pas perdre son avance comme elle l’a fait tard contre Norwich mardi.

Newcastle est allé de l’avant dans une première mi-temps décousue, ressemblant beaucoup à la bataille du sous-sol comme annoncé. Nick Pope a renversé la croix de Joe Willock, avec Wilson le premier. Il a tonné le ballon à la maison dans un filet ouvert (40).

Les Magpies se sont seulement améliorés au fur et à mesure que la seconde mi-temps se poursuivait, mais il y a eu un moment à cœur ouvert lorsque l’attaquant de Burnley, Jay Rodriguez, a eu le ballon dans le filet tard. Cependant, le drapeau de hors-jeu a été correctement levé.

Il y avait des scènes jubilatoires à plein temps, avec un rugissement de Howe généralement calme et rassemblé dans l’abri. Newcastle a fait un tour du stade après le coup de sifflet final, applaudissant les supporters locaux.

Les trois premiers points de la campagne de Newcastle les font sortir du bas du tableau à la différence de buts. Cependant, les trois équipes dans la zone de largage – y compris Burnley en 18e – ont toutes dix points alors que la bataille pour la relégation s’intensifie à l’approche de Noël.

Comment Newcastle a remporté sa première victoire en Premier League

Image:

Eddie Howe célèbre la première victoire de Newcastle en Premier League au coup de sifflet à temps plein



Burnley a vu quelques buts au début. Maxwell Cornet a envoyé un effort à distance, avant que Johan Berg Gudmundsson ne fasse trembler la barre transversale. Après un jeu de construction soigné de Burnley, Josh Brownhill a inséré son coéquipier en bas à droite, mais le tir de Gudmundsson n’a pu trouver que le côté du poteau.

Cornet s’est à nouveau rapproché à la 21e minute. Charlie Taylor a bien fait de recycler le ballon après que son centre initial ait été vu loin. Il a trouvé Ashley Westwood, qui a à son tour joué le ballon à Dwight McNeill. Il s’est ensuite enroulé dans un magnifique centre, Cornet jetant un coup d’œil de la tête vers le but, mais il a été sauvé par un bond de Martin Dubravka.

Notes des joueurs Newcastle : Dubravka (6), Manquillo (6), Schar (7), Lascelles (7), Lewis (6), Shelvey (7), Willock (6), Almiron (7), Saint-Maximin (7), Wilson (8 ), Joelinton (6). Sous-marins utilisés : Fernandez (n/a), Murphy (n/a). Burnley : Pope (7), Lowton (6), Tarkowski (7), Mee (7), Taylor (7), Westwood (6), Gudmundsson (7), Brownhill (6), McNeil (6), Wood (5), Cornet (7). Sous-marins utilisés : Vydra (6), Roberts (6), Rodriguez (6). Homme du match: Callum Wilson.

Le premier but de Newcastle est venu peu de temps après. Allan Saint-Maximin a joué un délicieux jeton au milieu, trouvant Wilson. Bien qu’il ait réussi à obtenir une sorte de tir sur le ballon, Taylor était là derrière pour sortir un pied et bloquer l’effort à bout portant.

Les hôtes ont fait la percée bien nécessaire à la fin de la première mi-temps. Pope a renversé un centre de Willock sur la gauche, se blottissant contre Fabian Schar alors que le ballon lui glissait des mains. Wilson a été le plus rapide à y parvenir, trouvant son espace avant de tirer à la maison dans un filet ouvert.

Nouvelles de l’équipe Newcastle a fait deux changements. Jamaal Lascelles est revenu de sa suspension d’un match pour prendre la place de Ciaran Clark après son carton rouge consécutif mardi. Ryan Fraser n’a pas fait partie de l’équipe de la journée, Miguel Almiron entrant dans la onzième journée.

Burnley a également apporté deux changements. Ben Mee n’a pas fait partie de l’équipe de la journée, Jack Cork tombant sur le banc. James Tarkowski et Ashley Westwood sont tous deux revenus dans le onze de départ après leurs suspensions respectives.

Au début de la seconde mi-temps, Newcastle s’est à nouveau rapproché. Wilson a merveilleusement inséré le ballon pour Miguel Almiron, qui est entré dans la surface. Il a frappé sur un angle serré, le ballon tirant juste au large et écorchant le bout des doigts de Pope en cours de route.

Newcastle a continué à augmenter la pression au fur et à mesure que la mi-temps se poursuivait, accumulant une succession de corners – finalement en offrant 10 aux trois de Burnley – bien qu’ils n’aient pas réussi à se frayer un chemin devant la défense de Burnley. Leur meilleure chance est venue lorsque Shelvey a bouclé une belle frappe vers le but, mais Pope a fait un autre arrêt en bondissant pour le voir loin.

Image:

L’attaquant de Burnley Maxwel Cornet a été retiré sur blessure en première mi-temps



Il y avait presque un moment de déjà vu pour Newcastle alors que Burnley avait le ballon dans le filet tard. Après un jeu de construction soigné, Westwood a fouetté un centre qui a été retourné à la maison par Rodriguez. Cependant, l’attaquant était à un demi-mètre de hors-jeu et le drapeau a été levé.

Burnley a poussé pour l’égalisation alors que le match entrait dans quatre minutes de temps additionnel, mais les demi-occasions de Chris Wood et McNeill sont passées à côté alors que Newcastle a remporté sa première victoire en championnat de la saison.

L’homme du match – Callum Wilson

Image:

Callum Wilson licencie en première mi-temps



Pour l’ampleur de l’objectif, Wilson remporte le prix. C’était aussi une frappe vraiment superbe qui aurait facilement pu mal tourner car il a réagi le plus rapidement à la chute du ballon de Pope. Il a également joué d’autres balles merveilleuses en avant et après avoir été nommé capitaine de Newcastle en milieu de semaine, il a intensifié samedi après-midi.

Il a déclaré après le match : « Ce fut une semaine difficile mentalement, physiquement et émotionnellement. C’est bien de couronner le tout par une victoire.

« Je suis venu ici pour essayer de marquer des buts et de jouer pour un grand club. Je veux être ce vainqueur du match et aujourd’hui, cela s’est avéré.

« Depuis qu’il [Eddie Howe] est arrivé, cela a été fantastique. Nous savions ce que nous allions avoir avec lui, j’ai également informé les gars de ce qu’il allait être et en quoi consistait également l’entraînement.

« Tout le monde s’est bien appliqué. Nous n’avons pas remporté la victoire jusqu’à présent, cela a mis du temps à venir. Mais c’est un début et j’espère que maintenant c’est un catalyseur pour d’autres choses et nous pouvons, espérons-le, obtenir plus d’élan dans le classement . »

Ce que les gérants ont dit

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Newcastle, Eddie Howe, partage ses réflexions sur la victoire 1-0 des Magpies sur Burnley à St James’ Park. C’était aussi leur première victoire de la saison en Premier League.



Eddie Howe, directeur de Newcastle : « C’est un sentiment incroyable. Les supporters à la fin – wow, incroyable. L’accueil qu’ils nous ont réservé tout au long, même avec des résultats difficiles, a été exceptionnel. J’étais tellement content pour les fans que nous ayons remporté la victoire nous en avions désespérément besoin, cela donne à tout le monde un énorme coup de pouce.

« Je ne pense pas que nous ayons bien commencé le match, mais je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés au fur et à mesure que le match avançait. La dernière période du match, étant donné que nous n’avons pas gagné depuis si longtemps, allait toujours être nerveuse, mais je pense que nous avons plutôt bien géré la situation. Lorsque nous sommes passés à cinq contre cinq, nous avions l’air plus solides à la fin du match et la feuille blanche est un énorme bonus pour nous.

« J’espère que nous pourrons continuer à favoriser l’esprit que nous avons généré dans quelques semaines. J’espère que nous pourrons passer à de bonnes choses. Nous avions besoin d’une victoire; les matchs nuls ne vont pas nous garder dans cette ligue. Cela donnera à tout le monde un ascenseur.

« Ce sentiment que vous ressentez lorsque vous gagnez est ce dont vous rêvez, vous me voulez encore et encore. J’espère que cela donnera aux joueurs la conviction intérieure que nous pouvons gagner. Je pense que lorsque nous sommes à notre meilleur, nous pouvons rivaliser avec toutes les équipes du Premier League et nous devrons le faire, car nous aurons besoin de résultats contre certains des gros calibres pour atteindre nos objectifs. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sean Dyche donne sa réflexion sur la défaite 1-0 de Burnley contre Newcastle, dans laquelle le seul but est venu de Nick Pope laissant tomber le ballon d’un centre, pour que Callum Wilson marque.



Le manager de Burnley, Sean Dyche : « Je pensais que c’était une faute à l’époque, mais j’étais loin. Après avoir regardé en arrière, je pense que c’était juste un défi maladroit de leur joueur mais pas une faute.

« Nous avons eu une bonne première mi-temps, nous avons semblé le plus probable [to score] mais une erreur finit par définir l’ensemble du jeu. Le but les a un peu sortis de prison parce que je pensais que nous jouions bien à l’époque.

« J’étais généralement satisfait de la réaction, mais nous n’avons pas fait assez pour tirer quelque chose du jeu. Nous ne sommes pas loin, nous ne le sommes généralement jamais, mais nous devons trouver de meilleurs moments.

« On pouvait sentir que nous égalisions, ce que nous avons fait, mais c’était marqué pour hors-jeu. Il y avait le sentiment que nous allions couper quelque chose, mais nous ne l’avons pas fait. Parfois, cela va contre vous, et c’est le cas aujourd’hui. »

Morrison : Une performance positive pour Newcastle

Clinton Morrison du samedi du football :

« Cela donnera confiance aux joueurs et à tous les fans, ainsi qu’à Eddie Howe. En tant que manager, vous voulez toujours obtenir cette première victoire… Je pensais qu’ils le méritaient amplement.

« Ils sont allés faire un tour d’honneur après, ils ont applaudi tous leurs fans et je le comprends. C’était une énorme victoire pour Newcastle.

« Le but de Wilson était superbe. C’est le talisman. Gardez-le en forme et ils ont définitivement une demi-chance de rester en place. Saint-Maximin son jour aussi, il cause beaucoup de problèmes. Une performance vraiment positive et avec meilleure finition, ils auraient pu gagner par plus.

« Eddie Howe et Jason Tindall frappaient dans chaque ballon. Vous pouviez les entendre, ils voulaient qu’ils appuient et les fans les soutenaient. Quand ces fans de Newcastle vous soutiennent, vous livrerez.

« De Burnley, c’était une performance plate. Quand Cornet est parti, ils n’avaient pas de menace. S’il est absent un peu de temps, il pourrait avoir du mal… C’est un coup dur car il a marqué des buts fantastiques.

« Ce sera un combat aérien. Burnley se retrouve souvent dans cette situation et Sean Dyche est expérimenté, c’est un très bon manager et ils s’en sortent toujours. Cela pourrait être difficile cette saison mais je pense toujours qu’ils ont l’équipe et les payeurs, et en particulier le gestionnaire, à s’en sortir. »

Statistiques Opta

Newcastle a enregistré sa première victoire en 16 matches toutes compétitions confondues, après avoir perdu sept et tiré huit de ses 15 précédents.

Newcastle n’a conservé que sa deuxième cage inviolée lors de ses 16 derniers matchs toutes compétitions confondues, avec les deux blanchissages à domicile contre Burnley (également 0-0 en août en Coupe de la Ligue).

Depuis le premier match d’Eddie Howe (à partir de Brentford), Newcastle a en moyenne 15 tirs par match (5 cadrés), contre seulement 11 tirs par match (3 cadrés) avant son arrivée en 2021- 22 campagne.

Seul Joshua King (48) a marqué plus de buts en Premier League sous la direction d’Eddie Howe que Callum Wilson (43, 41 pour Bournemouth et 2 pour Newcastle).

Et après?

Direct Renault Super dimanche



Dimanche 12 décembre 13h00





Newcastle affronte Leicester City au King Power dans un match que vous pouvez voir en direct sur Sky Sports Premier League, tandis que Burnley accueille West Ham United, avec les deux matchs le dimanche 12 décembre (14h).