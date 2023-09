Newcastle 1-0 Brentford

Eddie Howe a salué « trois points massifs » pour Newcastle alors que le penalty de Callum Wilson en seconde période a assuré une victoire 1-0 contre Brentford et a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives.

Lors d’une rencontre décousue à St James’ Park, Wilson a converti son tir au but avec insistance après que le gardien de Brentford, Mark Flekken, ait quitté sa ligne et commis une faute maladroite sur Anthony Gordon.

Brentford, invaincu lors de ses quatre matchs précédents, n’a pas été en mesure de trouver une réponse, Thomas Frank insistant plus tard sur le fait que la décision d’accorder le penalty à Newcastle était « mauvaise » et que l’atmosphère à St James’ Park « affecte les décisions ».

Pour Newcastle, la victoire serrée, après les défaites contre Brighton, Liverpool et Manchester City, constitue un coup de pouce opportun avant le match d’ouverture de la Ligue des champions contre l’AC Milan mardi.

« Ce n’était pas une performance fantastique de notre part, mais c’était une performance courageuse et déterminée », a déclaré Howe. Sports aériens après.

« C’est un match qui a montré une réponse, en particulier grâce à la performance de Brighton. C’est une feuille blanche et trois points énormes pour nous, et maintenant nous pouvons regarder vers l’avant. »

Montre rivale L’AC Milan, adversaire de Newcastle en Ligue des champions mardi, a subi une humiliante défaite 5-1 face à son rival l’Inter à San Siro samedi. « Je ne sais pas si c’est une bonne chose pour nous ou non », a déclaré Eddie Howe. « Je dois regarder ce match et l’analyser et nous essaierons de faire une bonne performance. »

Notes des joueurs Newcastle : Pope (7), Trippier (7), Botman (7), Schar (7), Burn (7), Longstaff (7), Anderson (7), Guimaraes (7), Barnes (7), Gordon (7), Wilson (8). Sous-marins : Almirón (6). Brentford : Flekken (5), Hickey (6), Pinnock (6), Mee (6), Collins (6), Henry (7), Norgaard (6), Jensen (7), Janelt (6), Wissa (5), Mbeumo (6). Sous-marins : Roerslev (6), Schade (6), Onyeka (6), Maupay (6), Lewis-Potter (6). Joueur du match : Callum Wilson

Comment Newcastle a remporté la victoire

Howe a effectué cinq changements par rapport à l’équipe battue par Brighton avant la trêve internationale, mais il n’y a eu aucune preuve immédiate d’une réaction, Newcastle manquant encore une fois de fluidité au début.

Actualités de l’équipe Eddie Howe a effectué cinq changements pour Newcastle, avec Aleksandar Isak et Sandro Tonali parmi ceux qui sont tombés sur le banc.

Le défenseur de Brentford Nathan Collins est revenu sur le côté lors du seul changement de Thomas Frank, Kevin Schade tombant sur le banc.

Au lieu de cela, Brentford semblait du côté le plus menaçant, avec Aaron Hickey forçant un arrêt de Nick Pope avec un tir en angle et Yoann Wissa ratant une excellente occasion lorsqu’il n’a pas réussi à se connecter avec un centre taquin de Mathias Jensen au deuxième poteau.

Cependant, Newcastle a rapidement commencé à s’améliorer et aurait dû ouvrir le score lorsque Bruno Guimaraes a rencontré un Fabian Schar quelques mètres après un corner, seulement pour que Flekken fasse une réaction intelligente avec ses pieds.

Brentford a vu Henry boiter à cause de sa blessure au genou peu avant la mi-temps et l’amélioration de Newcastle s’est poursuivie après la pause.

Wilson, commençant devant Alexander Isak pour la première fois cette saison, a vu un but à bout portant durement refusé par le VAR après avoir été jugé pour avoir gêné Flekken, mais son vainqueur n’est arrivé que quelques minutes plus tard.

Flekken s’est de nouveau retrouvé sous les projecteurs alors que sa faute inutile sur Gordon près de la signature a vu l’arbitre Craig Pawson pointer du doigt, le VAR confirmant cette fois sa décision.

Newcastle pensait avoir une autre pénalité lorsque Bryan Mbeumo a manipulé suite à un défi aérien avec Harvey Barnes, mais VAR est de nouveau intervenu, annulant Pawson parce que le ballon a touché la tête de l’attaquant de Brentford avant de tomber sur sa main.

Brentford a rarement menacé de se remettre à niveau dans les phases finales, mais a eu une opportunité lorsque Wissa n’a pas réussi à se convertir à bout portant après une autre livraison de Jensen, dirigeant le ballon au large alors qu’il aurait dû toucher la cible.

Le coup de sifflet final a été accueilli par d’énormes acclamations à l’intérieur de St James’ Park alors que les Magpies, bien que pas à leur meilleur niveau, ont célébré une victoire qui remonte le moral avant leur voyage en milieu de semaine en Italie.

L’histoire du match

Howe : le voyage à Milan n’a pas influencé la sélection

Entraîneur de Newcastle Eddie Howe a déclaré : « Je pense qu’il y a eu beaucoup de soulagement dans nos émotions à la fin.

« Ce n’était pas une performance fantastique de notre part, mais c’était une performance courageuse et déterminée. C’est une performance qui a montré une réponse, en particulier grâce à la performance de Brighton. C’est une feuille blanche et trois points énormes pour nous et maintenant nous pouvons regarder vers l’avant. .

« Dans n’importe quel club, vous ne pouvez pas perdre des matchs de manière constante. Cela ne peut pas devenir une habitude. Nous étions déterminés à rebondir après ces trois défaites.

« Aujourd’hui, c’était une journée vraiment délicate pour nous. Brentford est une très bonne équipe. Nous sommes restés dans le match, nous n’avons pas encaissé de but et en seconde période, nous étions bien meilleurs. »

Sur la question de savoir si le déplacement de mardi à Milan influencerait la sélection de son équipe, il a déclaré : « Tout était question de [Saturday’s] jeu. C’était une équipe difficile à sélectionner car de nombreux joueurs étaient partis en mission internationale.

« Les joueurs qui sont restés, comme Harvey Barnes et Sean Longstaff, se sont très bien entraînés, c’est pourquoi ils ont obtenu le feu vert. Je pensais qu’ils méritaient leur chance.

« Je n’ai pas du tout parlé de Milan. Je pense que personne parmi les entraîneurs ne l’a fait. Tout tourne autour de Brentford. Si quelqu’un regardait à moitié mardi soir, nous allions perdre ce match ce soir. [Saturday]. Donc, je suis vraiment satisfait de la mise au point.

« Je pense que mon état d’esprit est d’essayer de gagner chaque match. Que ce soit en Premier League, en Ligue des Champions, en Coupe Carabao ou en FA Cup, ils sont tous importants.

« Il n’y a aucune préférence pour aucune compétition et, à mon avis, la forme de la ligue est très importante. Vous êtes jugé sur 38 matchs. »

Frank : L’appel de pénalité était une mauvaise décision

Brentford Thomas Franck a déclaré : « Normalement, je ne me plaindrais jamais des pénalités, mais cette fois, je pense que c’était une mauvaise décision.

« C’est parce que c’est une décision sur le terrain. S’ils ne l’avaient pas fait, VAR n’aurait jamais annulé cette décision.

Image:

Bryan Mbeumo est plaqué par Elliot Anderson





« On nous a dit que lorsque c’est arrivé à Kevin Schade contre Tottenham dans une situation similaire avec le gardien sortant et il entre en contact avec le joueur mais il se retire juste avant, alors cela ne devrait pas être un penalty.

« Je suis sûr que lorsque le panel d’arbitres l’examinera, Howard Webb s’excusera – ce sera encore plus frustrant.

« Bien sûr, nous faisons tous de notre mieux. J’exige un grand caractère de la part de mes joueurs et ils l’ont montré. J’exige également un grand caractère de la part des arbitres. C’est un terrain et une atmosphère fantastiques, mais cela affecte les décisions. »

Concernant la prestation de son équipe, il a ajouté : « Je dirais que je pense que nous avons joué un très bon match. Tout le monde sait que c’est difficile de venir ici.

« La façon dont nous avons joué a été très impressionnante, c’était un match équilibré où nous aurions pu le gagner. C’est pourquoi il est frustrant de se retrouver ici avec une décision que je pense erronée. »

Analyse : Wilson fait valoir son point de vue

Après deux buts en trois matches de remplacement, Callum Wilson a profité de sa première opportunité de départ de la saison contre Brentford, marquant sur penalty et voyant un autre but durement exclu alors que Newcastle remportait une victoire bien méritée.

Ce n’était que le dernier rappel de l’efficacité de l’attaquant devant le but. Wilson a désormais marqué 11 penaltys consécutifs et marque en moyenne un but toutes les 62 minutes en Premier League cette saison.

Image:

Callum Wilson a forcé le ballon à rentrer mais son effort a été annulé pour faute.





Il s’agit d’un petit échantillon, certes, mais remontons au début de la saison dernière et son bilan reste extrêmement impressionnant, avec ses 21 buts en 36 apparitions en moyenne toutes les 99 minutes.

« Il est temps que je commence », a-t-il plaisanté. Sports aériens après. « J’attends depuis quatre semaines.

« Tout ce que vous pouvez faire, c’est vous rendre justice. Il s’agit simplement de réaliser une bonne performance d’avant-centre et d’aider l’équipe à franchir la ligne d’arrivée, car je pense que c’est ce dont nous avions besoin. »

Le fait que Wilson ait joué les 90 minutes complètes suggère que ce sera Alexander Isak qui débutera contre l’AC Milan lors du match d’ouverture de la Ligue des champions mardi. Mais si Newcastle avait besoin d’un but, cela rappelait quel joueur est le plus susceptible de le produire.

Nick Wright

Et après?

celui de Newcastle le prochain match est à l’extérieur AC Milan mardi alors qu’ils font leur retour tant attendu en Ligue des champions – coup d’envoi à 17h45.

Les Magpies se rendent ensuite à Sheffield United alors qu’ils reviennent en Premier League le 24 septembre, en direct sur Super dimanche de Sky Sports – coup d’envoi à 16h30.

Dimanche 24 septembre à 16h00



Coup d’envoi à 16h30





Brentford la prochaine sortie est à la maison pour Everton samedi, en direct Sports aériens – coup d’envoi à 17h30. Les Abeilles hébergent alors Arsenal en Carabao Cup le 27 septembre – coup d’envoi à 19h45.